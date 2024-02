Iga Świątek ograła finalistkę Australian Open! Polka w mistrzowskiej formie

Przypomnijmy, że w ostatni weekend Iga Świątek w imponującym stylu zwyciężyła w swoim osiemnastym turnieju WTA w karierze. Polka zwyciężyła trzeci raz z rzędu(!) podczas zmagań w Dosze, tym razem w rywalizacji rangi WTA 1000. W finale Polka po pasjonującym pojedynku uporała się z Kazaszką Jeleną Rybakiną.

Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Dubaju

Polka najwyraźniej dobrze czuje się na turniejach rozgrywanych na Bliskim Wschodzie. Podczas imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Świątek osiągnęła już półfinał. Tym razem liderka rankingu WTA pokonała w dwóch setach Qinwen Zheng.

Dla Chinki granie ze Świątek, to prawdziwy koszmar. Zheng na pięć meczów, przed tym czwartkowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie wygrała ani razu. Okazało się, że bilans 0:5 zanotował kolejną, smutną – z perspektywy chińskiej – korektę, na 0:6.

Pierwsza partia do rozstrzygnięcia potrzebowała tylko jednego przełamania. Świątek zwyciężyła po 43 minutach 6:3. Co ciekawe, Chinka dała się przełamać już przy pierwszej okazji do serwowania. Zheng przegrywała już 1:4, ale ostatecznie zdołała zniwelować nieco dystans, dając sobie nadzieję na drugiego seta. Przypomnijmy, Chinka rok 2024 zaczęła bardzo udanie, bo od obecności w finale wielkoszlemowego Australian Open. Tam rok młodsza od Świątek tenisistka przegrała jednak wyraźnie z Aryną Sabalenką.

Drugi set? Po nieco ponad godzinie Chinka nacisnęła, a Polka musiała bronić break pointów przy 1:2. Ostatecznie jednak czwarty gem seta padł łupem Świątek, która nie pozwoliła tym samym odjechać Zheng. Co więcej, po kilku kolejnych minutach zamiast 1:3 na niekorzyść Polki, było 4:2 dla Polki. Świątek kolejny raz pokazała siłę mentalną i taką samą... wymierzanych uderzeń na drugą stronę siatki. Chinka straciła ochotę na tyle, że po 37. minutach było 5:2 z podwójnym przełamaniem na korzyść faworytki z Raszyna.

Chwilę później Chinka miała jeszcze szanse na break point, ale ostatecznie ponownie Świątek była górą. W secie numer dwa 6:2 i 2:0 dla Polki.

W półfinale imprezy w Dubaju polska mistrzyni zmierzy się ze zwyciężczynią rywalizacji pomiędzy Coco Gauff a Anną Kalinskają. Faworytką jest Amerykanka, obecnie trzecia rakieta w rankingu WTA. Zaskakujący jest zestaw drugiej półfinału turnieju. Zagrają w nim Jasimne Paolini oraz Sorana Cirstea. Ani Włoszka, ani Rumunka nie są rozstawione w turniejowej drabince w ZEA.

Dodajmy, że Świątek w 2023 roku dotarła w Dubaju do finału. Polka przegrała wówczas dosyć niespodziewanie z Barborą Krejcikovą.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze wygrała w osiemnastu turniejach. Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022), Miami (2022) i Pekinie (2023). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

