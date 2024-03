Ulubieniec kibiców rywalem Huberta Hurkacza. Szykuje się ciekawe widowisko

Hubert Hurkacz szybko pożegnał się z pokazowym turniejem Tie Break Tens. Choć wraz z Igą Świątek był stawiany w gronie faworytów, to polska para pożegnała się z zawodami już po pierwszym meczu. To były jednak towarzyskie rozgrywki. Prawdziwa walka w Indian Wells dopiero się zacznie.

Gael Monfis pierwszym rywalem Huberta Hurkacza w Indian Wells

Reprezentant Polski jako wysoko rozstawiony w rankingu gracz otrzymał w pierwszej rundzie turnieju mężczyzn wolny los. Mógł spokojnie oglądać przebieg rywalizacji pomiędzy Gaelem Monfisem a Maxem Purcellem. Spotkanie Francuza z Australijczykiem należało do jednostronnych. Choć obu panów dzieliło zaledwie siedemnaście miejsc w rankingu, to Monfis, weteran światowych kortów, potrzebował zaledwie 70 minut, aby uporać się z 25-latkiem z Sydney. Wygrał 6:1, 6:2, przez co może szykować się na starcie z ósmym tenisistą świata.

Monfis, niegdyś szósty zawodnik rankingu ATP to dwukrotny półfinalista Wielkiego Szlema. Znany jest z niecodziennych zagrań, które wzbudzają oklaski u kibiców. Śmiało można go nazwać tenisowym showmanem. Francuz do tej pory dwukrotnie mierzył się z Hubertem Hurkaczem. Oba starcia miały miejsce w 2019 roku. Podczas turnieju w Montrealu triumfował Francuz. Z kolei w Szanghaju triumf zgarnął Polak.

Urodzony w Paryżu 37-latek w tym roku dotarł do drugiej rundy Australian Open. Choć dziś pod względem sportowym więcej mówi się o jego żonie (Elinie Switolinie), to wciąż pozostaje niebezpiecznym przeciwnikiem.

Znamy orientacyjny termin meczu Huberta Hurkacza

Mecz drugiej rundy turnieju ATP w Indian Wells pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Gaelem Monfisem wstępnie zaplanowano na sobotę 9 marca nie wcześniej jak o godzinie 19:00 czasu polskiego.

