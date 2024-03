Wielki tenis zawita do Polski. Twarda deklaracja ministra sportu

Iga Świątek w tym roku nie będzie miała okazji pokazać się polskim kibicom w turnieju rangi WTA. Liderka światowego rankingu w ubiegłym roku nie miała sobie równych na kortach Legii. Choć za jej i Huberta Hurkacza sprawą wzrosła popularność tenisa w Polsce znacznie wzrosła. Kibicom brakuje wielkich występów w ojczyźnie. W związku z tym Sławomir Nitras chce pomóc w powrocie wielkich imprez.

Minister sportu chce wielkiego tenisa w Polsce

Po ubiegłorocznej edycji turnieju w Warszawie organizatorzy przekazali informacje, że kolejne edycje póki co się nie odbędą. Wpływ na to mają między innymi zbliżające się igrzyska olimpijskie czy duże wyzwania biznesowe i infrastrukturalne związane z organizacją imprezy.

Minister sportu i turystyki spotkał się w czwartek z przedstawicielami mediów. Podczas rozmowy podjęto temat zmagań tenisistek i tenisistów w Polsce. Zdaniem Nitrasa Polska jest na tyle bogatym krajem, że nie powinna mieć problemów z organizacji imprezy rangi WTA 250, a w skali długofalowej także WTA 500 czy ATP 500.

– Trzeba wybrać termin docelowy, pokazać federacjom ATP i WTA determinację rządu, poważne zaplecze finansowe, np. banki publiczne, które traktują ten projekt w perspektywie 10 lat. Infrastrukturalnie jesteśmy w stanie zbudować i dostosować korty do terminu, w jakim imprezy będą rozgrywane pod kątem nawierzchni. Możemy rozmawiać o halach, to ma być projekt flagowy – powiedział Nitras. – 2025 to realny termin na to, by wrócił do Polski turniej WTA 250, a ze środowiskiem tenisowym jestem w stanie rozmawiać uczciwie o szerszej ofercie, budowie docelowych kortów, a nie modernizowaniu tych, które są – zadeklarował minister sportu.

Iga Świątek wygrała turniej w Warszawie w 2023 roku

Pula nagród ubiegłorocznego Poland Open 2023 wyniosła 259 303 dolarów. Iga Świątek pokonała w finale Niemkę Laurę Siegemund. W rywalizacji deblistek triumfowały Heather Watson i Yanina Wickmayer.

