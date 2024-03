Sensacja w Indian Wells. Szczęśliwy przegrany wyeliminował Novaka Djokovicia

W 3. rundzie Indian Wells doszło do sensacji. 123 tenisista świata pokonał legendarnego Novaka Djokovicia. Sam zawodnik nie mógł w to uwierzyć. – To cud – mówił po spotkaniu.

Luca Nardi, czyli 123 tenisista świata idzie jak burza przez tegoroczną edycję Indian Wells. Włoski tenisista przystąpił do głównego losowania BNP Paribas Open jako szczęśliwy przegrany. 20-latek najpierw otrzymał wolny los, a następnie stanął naprzeciwko Zhizhenowi Zhangowi (50. ATP). Dość niespodziewanie utalentowany zawodnik pokonał reprezentanta Chin 6:3, 3:6, 6:3 i awansował do trzeciej rundy, gdzie czekał jego idol – Novak Djoković. Zacięty mecz Nardiego z Djokoviciem Turniejowa jedynka była oczywiście fawortem, ale od początku to spotkanie nie układało się po jego myśli. Już w piątym gemie serb został przełamany. Tę przewagę Nardi dał radę utrzymać i zatriumfował 6:4 w pierwszym secie. Loedy wydawało się, że po drugiej partii, wygranej przez Djokovicia 6:3 wszystko wraca do normy, 20-latek po raz kolejny zaskoczył i najlepszego tenisistę świata i wszystkich kibiców. W trzecim secie Włoch ponownie przełamał Novaka Djokovicia w szóstym gemie (4:2), a swoje zwycięstwo przypieczętował szóstym asem serwisowym w tym meczu. Tym samym 20-latek zatrzymał pięciokrotnego mistrza Indian Wlls w jego pogoni za rekordowym szóstym tytułem. 20-letni tenisista nie mógł w to uwierzyć "Myślę, że przed tą nocą nikt mnie nie znał" – powiedział Nardi po zakończeniu tego spotkania. "Mam nadzieję, że publiczności podobał się ten mecz. Jestem bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa" – dodał "Nie wiem (jak utrzymałem nerwy na wodzy – przyp. ATP)" – powiedział, odnosząc się do pytania o napiętą końcówkę o napiętej końcówce. "Myślę, że to cud, ponieważ jestem 20-letnim facetem, 100 na świecie i pokonuję Novaka. To szaleństwo" – zakończył. Kolejnym rywalem Nardiego będzie amerykański tenisista Tommy Paul.

