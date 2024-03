To z nią Iga Świątek zagra o finał. Już raz ją pokonała

Iga Świątek bardzo szybko awansowała do półfinału tegorocznej edycji Indian Wells. Pierwsza rakieta świata mierzyła się w „polskim” pojedynku z Caroline Wozniacki, która w przeszłości również była „jedynką” w rankingu WTA. Spodziewano się bardzo trudnego i zaciętego spotkania i taki też był.

Iga Świątek pokonała Caroline Wozniacki

Iga Świątek już w czwartym gemie została przełamana przez bardziej doświadczoną rywalkę. Ponadto reprezentantka Danii obroniła swoje następne podanie, przez co zrobił się niebezpieczny wynik 1:4. Jasnym okazało się, że Polka musi zacząć gonić. Pierwszy krok w stronę triumfu zrobiła przy wyniku 2:4, kiedy odłamała prowadzenie przeciwniczki.

Kiedy już udało jej się doprowadzić do wyrównania 4:4, tenisistki stoczyły heroiczną walkę o kolejnego gema. Pierwsza rakieta świata miała cztery break pointy i w końcu udało jej się przełamać rywalkę. W następnej odsłonie Polka utrzymała swój serwis i dzięki wygraniu pięciu gemów z rzędu, triumfowała w tym secie 6:4.

W przerwie Caroline Wozniacki wezwała pomoc lekarską do kontuzjowanej prawej kostki, która dokuczała jej już we wcześniejszych meczach. Reprezentantce Danii udało się wyjść do drugiego seta, ale po kolejnym przegranym gemie zdecydowała się na krecz.

Iga Świątek poznała kolejną rywalkę

Dzięki temu Iga Świątek awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała w ćwierćfinale z Rosjanką Anastazją Potapową 6:0, 7:5. 21-latka plasuje się na 32. miejscu w rankingu WTA.

Iga Świątek i Marta Kostiuk grały ze sobą dotychczas tylko raz podczas French Open 2021. Górą wówczas była Polka (6:3, 6:4). Półfinałowy mecz w Indian Wells między tymi zawodniczkami zaplanowano na noc z piątku na sobotę polskiego czasu. Początek tego starcia o godz. 24:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie Canal+ Sport oraz w internecie w serwisie Canal+ Online.

W drugim półfinale zagra Coco Gauff, która pokonała Yue Yuan 2:0 i Maria Sakkari. Greczynka wyeliminowała Emmę Navarro, triumfując 2:1 po zaciętym boju.