Bułgar prześladowcą Huberta Hurkacza. Wyprzedził go w rankingu

Hubert Hurkacz w ostatnim czasie jest cieniem samego siebie. Z turniejem w Miami pożegnał się już w IV rundzie. Jego koszmarem okazał się Bułgar Grigor Dimitrow, z którym nasz zawodnik jeszcze nigdy nie wygrał. Rywalizacja w Miami Open była ich piątą w historii. Co ciekawe 32-letni tenisista pokonał w kolejnej rundzie Carlosa Alcaraza i ostatecznie zameldował się w finale turnieju ATP 1000.

Grigor Dimitrow prześladuje Huberta Hurkacza nawet w rankingu ATP

Ostatecznie w całych zmaganiach triumfował Jannik Sinner, który w najnowszym rankingu ATP wyprzedził Carlosa Alcaraza. Włoch uplasował się na drugim miejscu w zaktualizowanym zestawieniu. Ten tenisista ma 1015 pkt straty do lidera – Novaka Djokovicia (9725 pkt). Z kolei dla doświadczonego Bułgara to był drugi przegrany finał w tym roku (pierwszy w Marsylii z Ugo Humbertem – przyp. red.).

Triumf Grigora Dimitrowa nad Hubertem Hurkaczem to nie wszystko. Bułgar nie skończył prześladować Polaka nawet w rankingu ATP. Po aktualizacji zestawienia ten tenisista... wyprzedził wrocławianina. 32-latek awansował o trzy lokaty i wskoczył na dziewiąte miejsce. Tym samym Polak spadł na dziesiąte miejsce. „Hubi” zgromadził na swoim koncie 3 425 pkt i traci 115 „oczek” do rywala, który zgromadził ich 3540. Dla Dimitrowa to powrót do czołowej dziesiątki zestawienia od października 2018 roku.

Najnowszy ranking ATP: Awans Jannika Sinnera i spadek Huberta Hurkacza

1. Novak Djoković – 9725 pkt

2. Jannik Sinner – 8710 pkt

3. Carlos Alcaraz – 8645 pkt

4. Danił Miedwiediew – 7165 pkt

5. Alexander Zverev – 5415 pkt

6. Andriej Rublew – 4890 pkt

7. Holger Rune – 3795 pkt

8. Casper Ruud – 3615 pkt

9. Grigor Dimitrow – 3540 pkt

10. Hubert Hurkacz – 3425 pkt

