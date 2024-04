Hitowe starcie Huberta Hurkacza. To będzie ważny egzamin przed igrzyskami

Polski tenisista kontynuuje udaną serię meczów na kortach ceglanych. Warto przypomnieć, że kilka dni temu Hubert Hurkacz sięgnął po swój pierwszy tytuł na mączce. Wrocławianin triumfował na turnieju ATP 250 w portugalskim Estoril.

ATP 1000 Monte Carlo: Ciekawe starcie z udziałem „Hubiego”

Polski singlista błyskawicznie przeniósł się z Portugalii do Monako. To właśnie tam odbywa się prestiżowy turniej ATP 1000 Monte Carlo. Hurkacz wygrał już dwa mecze, ale prawdziwe schody zaczynają się w 1/8 finału. Po drugiej stronie siatki stanie bowiem Casper Ruud. Norweg, który na mączce czuje się bardzo dobrze. Nieprzypadkowo jest dwukrotnym finalistą wielkoszlemowego Rolanda Garrosa (2022 i 2023). Ruud ma również w swoim dorobku finał US Open (2022). Żadnego z tych meczów Norweg nie wygrał.

Obaj panowie nie tak dawno trenowali wspólnie na mączce. Hurkacz, choć wywodzi się z polskich kortów o takiej właśnie nawierzchni, nadal stara się ulepszać w takich realiach rywalizacji. To dla „Hubiego” również ważne mecze pod kątem tegorocznych igrzysk olimpijskich. W Paryżu tenisiści i tenisistki zagrają właśnie na słynnych kortach Rolanda Garrosa, gdzie dużo lepiej od Hurkacza czuje się z pewnością Iga Świątek.

Hubert Hurkacz – Casper Ruud. Gdzie i kiedy oglądać hitowy mecz?

Pojedynek polsko-norweski zaplanowano jako ostatni z czwartkowych meczów na kortach w Monte Carlo. Skoro sesja rozpoczyna się o godzinie 11:00, piąte starcie w kolejce może się rozpocząć w okolicach godziny 17-18. Oczywiście przy założeniu, że inne spotkania zostaną rozegrane planowo i nie będą zbyt długie.

Mecz Hubert Hurkacz – Casper Ruud polscy kibice będą mogli zobaczyć na kanałach Polsatu Sport. Najprawdopodobniej, ze względu na trwające play-offy w siatkarskiej PlusLidze – co w następnie oznacza zajęcie głównego kanału – mecze turnieju ATP 1000 w Monte Carlo mogą być pokazywane na Polsacie Sport Extra.

Transmisje online dostępne są m.in. na platformie Polsat Box Go.

