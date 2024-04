Iga Świątek i Hubert Hurkacz wystartują w prestiżowym turnieju. Czekają nas wielkie emocje

Obecnie żyjemy startami Huberta Hurkacza w tourze ATP. W poprzednim tygodniu najlepszy polski tenisista wygrał pierwszy w karierze turniej ATP na kortach ziemny, triumfując w imprezie w Estoril. Teraz natomiast wrocławianin rywalizuje w prestiżowej imprezie w Monte Carlo, gdzie pokonał już dwie przeszkody w postaci Jacka Drapera i Roberta Bautisty.

Świątek wspiera reprezentację, a potem wróci na mączkę

Inaczej prezentuje się sytuacja u naszych pań. Najlepsze z nich, czyli Iga Świątek oraz Magdalena Fręch w najbliższych dniach wezmę udział w meczu reprezentacji Polski ze Szwajcarią w ramach Billie Jean King Cup. Później natomiast będą skupiały się na rywalizacji na mączce.

Jako że niebawem minie pierwsza połowa kwietnia, większość tenisistów i tenisistek rozplanowała już starty na mączce aż do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Wiemy już na pewno, że Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz zawitają w maju do Rzymu, by wziąć udział w prestiżowej imprezie („tysięcznik”).

Świetne wspomnienia z Rzymu ma przede wszystkim Iga Świątek, która wygrywała tę imprezę w latach 2021-2022. W poprzednim roku co prawda doznała tam kontuzji, ale po odpoczynku wróciła do gry w Paryżu i wygrała Roland Garros. Hurkacz natomiast będzie polował na jak najlepszy wynik i pokazanie, że zaprzyjaźnił się z mączką. W poprzednich latach dało się bowiem odczuć, że nie czuje się komfortowo na tej nawierzchni.

Kiedy odbędzie się turniej w Rzymie?

Hurkacz będzie jedynym reprezentantem Polski w głównej drabince. W pierwszej rundzie najpewniej czeka go wolny los. Wśród pań poza Świątek i Fręch do turnieju zgłosiła się Magda Linette. Liderka światowego rankingu rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, a dwie pozostałe Polki od pierwszej.

Jeśli chodzi o imprezę w Rzymie, to turniej kobiet rozpocznie się 7 maja. Dzień później (8 maja) wystartują zmagania mężczyzn. Finały singla pań i panów zaplanowano na 19 maja.

