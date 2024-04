Reprezentacja Polski poznała plan gier. Kiedy na kort wyjdzie Iga Świątek?

Kapitan reprezentacji Polski nie może korzystać z usług Magdy Linette, ale i tak ma do dyspozycji mocne zawodniczki. W spotkaniu Billie Jean King Cup ze Szwajcarią wystąpi Iga Świątek. Drugą naszą najlepszą tenisistką jest Magdalena Fręch, a powołanie do kadry otrzymały także Maja Chwalińska oraz Katarzyna Kawa. Wygląda na to, że Polki są faworytkami, bo drużyna rywalek postawiła na młodość.

Kiedy zagra Iga Świątek?

Polski Związek Tenisowy przekazał do publicznej wiadomości plan gier na mecz Szwajcaria – Polska. Kibice najbardziej czekają na występ Igi Świątek i to ona rozpocznie spotkanie w ramach Billie Jean King Cup.

Pojawi się na korcie już w piątek (12 kwietnia) o godz. 14:00. Jej rywalką będzie Simona Waltert, która w rankingu WTA zajmuje obecnie 158. miejsce. Nie trzeba zatem dużo mówić o faworytce, bo nią oczywiście jest reprezentantka Polski. Znając Igę Świątek można mieć pewność, że nie zlekceważy sporo niżej notowanej Waltert.

Po zakończeniu starcia Świątek z Waltert zostanie rozegrany ciekawiej zapowiadający się pojedynek. Magdalena Fręch zmierzy się z Celiną Naef. Młoda Szwajcarka plasuje się na 148. miejscu w rankingu WTA, a Fręch jest sklasyfikowana na 52. pozycji.

Trzy punkty potrzebne do zwycięstwa

Kolejną odsłonę rywalizacji Szwajcarii z Polską ujrzymy w sobotę. Tutaj na godzinę 13:00 zaplanowano pojedynek najlepszych zawodniczek obu zespołów, czyli Światek i Naef. Następnie zagrają ze sobą Fręch i Waltert, o ile oczywiście mecz pomiędzy obiema reprezentacjami nie będzie jeszcze rozstrzygnięty.

Przypomnijmy, że do zwycięstwa potrzebne są trzy punkty w meczu, więc w teorii po trzech spotkaniach singlowych wszystko może być jasne, czego polscy kibice najpewniej sobie życzyli. W przypadku braku wyłonienia triumfatora meczu po czterech grach zostanie przeprowadzony pojedynek deblowy. Tam Heinz Gunthardt nominował parę Celine Naef / Jil Teichmann. Natomiast Dawid Celt awizował duet Maja Chwalińska / Katarzyna Kawa.

