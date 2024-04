To poprawiło grę Huberta Hurkacza. Tenisista zaimponował ekspertowi

Hubert Hurkacz to od dłuższego czasu tenisista czołowej dziesiątki rankingu ATP. Polak, który niedawno świętował sukces w turnieju w Estoril mierzy w zwycięstwa w największych turniejach. Te nie przychodzą mu łatwo, bo w starciach z innymi najlepszymi często radził sobie minimalnie poniżej oczekiwań.

Znany ekspert widzi dużą poprawę w grze Hurkacza

Spotkania z udziałem reprezentanta Polski często przypominają thrillery. Polak potrafi zaskoczył pewną wygraną seta, by później doprowadzić do tie-breaka, wzbudzając olbrzymie dreszcze u jego największych fanów. Póki co sezon 2024 układa się dla niego solidnie. W Portugalii po raz pierwszy w karierze triumfował na nawierzchni ziemnej. W Monte Carlo przegrał w 1/8 finału, lecz z Casperem Ruudem mógł się pokusić o zwycięstwo.

Dużą poprawę w ogólnej grze urodzonego we Wrocławiu zawodnika dostrzega Karol Stopa. Znany ekspert mówi o „odblokowaniu” 27-latka. Za największy plus uznaje większą agresję na korcie. Hubert Hurkacz stał się waleczniejszy i energiczniejszy. Dziennikarz dzięki temu wróży Polakowi szansę na dobre wyniki.

– Na pewno podobać może się w grze Huberta, że w końcu widać w niej agresję. Zawsze miałem do niego pretensje, że to było takie nijakie. Trzeba wyciągać wnioski i mam wrażenie, że kilka rzeczy zmieniło się na plus. To już nie jest sam serwis, ale i też forhend zaczyna być energiczniej grany – powiedział Stopa dla WP SportoweFakty.

Hubert Hurkacz rozpocznie walkę w turnieju w Madrycie

Hubert Hurkacz rozpocznie zmagania w turnieju ATP w Madrycie od drugiej rundy. Jego rywalem będzie Brytyjczyk Jack Draper lub kwalifikant. W ubiegłorocznej odsłonie zmagań w stolicy Hiszpanii Polak uległ w trzeciej rundzie Chorwatowi Bornie Coriciowi.

