Polki poznały przeciwniczki w finałach BJKC. Nie będzie łatwo

Reprezentacja Polski tenisistek prowadzona przez Dawida Celta uzyskała w kwietniu awans do finałów Billie Jean King Cup trzeci raz z rzędu. Biało-Czerwone na czele z Igą Świątek rozbiły Szwajcarię 4:0 i zawalczą o prestiżowe trofeum na kortach w Sewilli.

Zmiany w Billie Jean King Cup Finals

W miniony czwartek International Tennis Federation ogłosiła terminy rozgrywania finałów. Warto podkreślić, że decydujące mecze rozegrane zostaną w nowej formule play-off, zbliżonej do Davis Cup Final 8. Co to oznacza? Mianowicie, że rywalizacvja potrwa ponad tydzień, a cztery najwyżej notowane reprezentacje w rankingu ITF – Kanadyjki, Czeszki, Włoszki i Australijki, będą miały wolny los i zaczną od gry w ćwierćfinałach.

Pozostałe osiem reprezentacji – Amerykanki (5. w rankingu ITF), Hiszpanki (6.w rankingu ITF), Niemki (8. w rankingu ITF), Polki (9. w rankingu ITF), Słowaczki (10. w rankingu ITF), Rumunki (11. w rankingu ITF), Brytyjki (12. w rankingu ITF) i Japonki (15. w rankingu ITF) zawalczą ze sobą w pierwszej rundzie.

Reprezentacja Polski poznała rywalki

W przeprowadzonym we wtorek losowaniu reprezentacja Polski trafiła na gospodynie – Hiszpanki. Obie ekipy rozegrają cztery mecze, które wyłonią triumfatora. Zwyciężczynie tego starcia zmierzą się w ćwierćfinałach z rozstawionymi z "trójką" Czeszkami. Warto zaznaczyć, że tenisistki tej narodowości otrzymały w tym roku tzw. dziką kartę.

Turniej Billie Jean King Cup Finals odbędzie się w dniach 12-20 listopada. Pierwszą rundę zaplanowano w dniach 12-14 listopada. Cztery najlepsze reprezentacje, które awansują do ćwierćfinałów, zmierzą się z rozstawionymi ekipami 15-17 listopada. Półfinały tej rywalizacji zaplanowano na 18-19 listopada, a wielki finał, który wyłoni tegoroczne zwyciężczynie BJKCup rozegrany zostanie w środę 20 listopada.

Pozostałe osiem ekip – w tym Polska – powalczy w czterech meczach o awans do fazy ćwierćfinałów. Oprócz Polek i Hiszpanek w pierwszej rundzie (w dniach 12-14 listopada) spotkają się: zespół USA (5. ITF) ze Słowacją (10.), Niemcy (8.) z Wielką Brytanią (12.) i Rumunia (11.) z Japonią (15.). Półfinały BJKC Finals 2024 zaplanowano w dniach 18–19 listopada, a zdobywczynie trofeum poznamy w środę 20 listopada.

Drabinka Billie Jean King Cup Finals 2024 w Sewilli:

Szwajcaria (nr 1.) – bye

Niemcy – Wielka Brytania

Australia (nr 4.) – bye

USA – Słowacja

Hiszpania – Polska

Czechy (nr 3.) – bye

Japonia – Rumunia

Włochy (2.) – bye

