W poniedziałek 6 maja odbyło się losowanie turnieju WTA i ATP 1000 w Rzymie. Iga Świątek trafiła bardzo dobrze i na trudniejsze przeciwniczki może trafić dopiero w ćwierćfinale. Tego samego nie mogą powiedzieć Magda Linette i Magdalena Fręch. Z kolei Hubert Hurkacz, który jest rozstawiony z "siódemką", dostał wolny los, czyli rozpocznie zmagania od drugiej rundy.

Hubert Hurkacz może zagrać z legendą. Jest jeden warunek

W tej fazie turnieju Polak może zmierzyć się z prawdziwą legendą męskiego tenisa – Rafaelem Nadalem. Jeśli do tego dojdzie, to będzie nie lada gratka dla polskich kibiców tej dyscypliny sportu. Warto zaznaczyć, że Polak do tej pory nie zagrał tylko z Hiszpanem z tercetu – Federer, Djoković i Nadal. Z tym pierwszym ma bilans 1:1, a z Serbem siedem razy przegrał.

Jest tylko jeden warunek, by doszło do tego hitowego spotkania. Hiszpan musi pokonać w pierwszej rundzie zawodnika z kwalifikacji. Z pozoru, wydaje się to proste zadanie dla czternastokrotnego triumfatora French Open i króla mączki. Jednak Rafael Nadal wrócił po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.

Kiedy Hubert Hurkacz może zagrać z Rafaelem Nadalem?

Jeśli Rafael Nadal wygra w pierwszej rundzie, zmierzy się z Hubertem Hurkaczem. Kiedy? Jak informuje serwis "Z kortu – informacje tenisowe" do tego spotkania dojdzie w sobotę 11 maja, gdyż wtedy Polak rozpocznie turniej w Rzymie. "Górna połówka ATP rozegra mecze drugiej rundy w piątek" – czytamy. To, o której godzinie "Hubi" wyjdzie na kort, dowiemy się po meczach pierwszej rundy, która startuje we wtorek siódmego maja.

Transmisję na żywo z turnieju ATP w Rzymie i pojedynków Huberta Hurkacza można oglądać na sportowych kanałach Polsatu. Mecze są dostępne również online w serwisach streamingowych, zawierających te programy, np. Polsat Box Go.

