Te słowa chwytają za serce. Hubert Hurkacz zwrócił się do Rafaela Nadala

To był historyczny pojedynek. W swojej karierze Hubert Hurkacz rywalizował dwukrotnie przeciwko Rogerowi Federerze, aż siedem razy grał z Novakiem Djokoviciem, ale dopiero w sobotę pierwszy raz jego rywalem był Rafael Nadal. Polak zagrał cudowne spotkanie. Nie pozostawił Hiszpanowi żadnych złudzeń i zwyciężył 6:1, 6:3, a cały pojedynek zakończył się już po godzinie i 32 minutach gry. Oczywiście trudno mówić o tym, by 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych był w wysokiej dyspozycji, ale tak wyraźne zwycięstwo wrocławianina musi budzić podziw.

Hubert Hurkacz z klasą o Rafaelu Nadalu

Po zakończeniu pojedynku Nadal był żegnany gromkimi brawami przez kibiców. To był jego ostatni mecz w Rzymie, w miejscu, w którym wygrywał aż 10 razy w karierze. Hiszpan jest królem mączki i w stolicy Włoch wielokrotnie to potwierdzał. Hurkacz natomiast nie pokazywał przesadnej radości. Wyglądał na zawodnika, który z szacunku do legendy, po prostu nie chce tego robić. Jeszcze piękniejsze było zachowanie Polaka w mediach społecznościowych.

„Gra przeciwko moim idolom to przywilej, którego nie biorę za pewnik! Rafa, dziękuję za inspirowanie nas przez dziesięciolecia. Jestem pełen szacunku dla ciebie!” – napisał Hurkacz po meczu na platformie X.

Hubert Hurkacz z szansą na życiowy wynik

Hurkacz po triumfie nad Nadalem już wyrównał swój najlepszy wynik w Rzymie. Teraz przed nim pojedynek o najlepszą „16”. Jego rywalem będzie rozstawiony z numerem 25. Tomas Martin Etcheverry. Argentyńczyk pokonał także w sobotę Brazylijczyka Thiago Seybotha Wilda 6:3, 7:5.

Dotychczas Hurkacz i Etcheverry jeszcze ze sobą nie grali. Faworytem do zwycięstwa wydaje się reprezentant Polski, ale Argentyńczyk potrafi doskonale grać na mączce i na pewno może być groźny.

