Szokujące sceny na kortach w Rzymie. Mecz potencjalnej rywalki Świątek został przerwany

Po godz. 15:00 Iga Świątek wyjdzie na kort, by zmierzyć się z Angelique Kerber o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie. W przeszłości aktualna pierwsza rakieta świata mierzyła się z byłą liderką rankingu dwukrotnie. Oba pojedynki padły łupem Polki, która również w tym spotkaniu będzie faworytką.

Mecz potencjalnej rywalki Igi Świątek został przerwany

Wcześniej rozegrany został mecz potencjalnych rywalek Igi Świątek w ćwierćfinale WTA Rzym. Madison Keys zmierzyła się z Soraną Cirsteą. Faworytką tego spotkania była Amerykanka, która jest wyżej notowana. Przypomnijmy, plasuje się ona na 16. miejscu w rankingu WTA, a najwyżej była siódma. Z kolei Rumunka, z którą niedawno mierzyła się Polka, jest na 32. pozycji. Ostatecznie górą była wyżej notowana Amerykanka, która pokonała Rumunkę 6:2, 6:1.

twitter

Jednak w trakcie meczu doszło do incydentu. Musiały interweniować nawet służby porządkowe. Na początku piątego gema w drugim secie mężczyzna wtargnął na kort. Według doniesień „The Tennis Letter” rozrzucił on konfetti na boisku. „Protestujący zakłócili mecz Keys i Cirstei w Rzymie” – napisali w serwisie X (dawniej Twitter).

twitter

Jak informują reporterzy PAP/EPA, byli to aktywiści ekologiczni z ruchu „Fundusz Naprawczy” (Fondo Riparazione).

WTA Rzym: Mecz Madison Keys – Sorana Cirstea został przerwany na około godzinę

Mężczyzna szybko został przejęty przez ochronę, która obezwładniła mężczyznę i wyprowadziły go z placu gry. Mimo to mecz musiał zostać przerwany, a zawodniczki dla bezpieczeństwa zeszły do szatni. Przerwa trwała niecałą godzinę i tym czasie organizator uprzątnął z kortu białą farbę. Następnie zawodniczki wróciły do gry. Po kilku minutach rozgrzewki spotkanie zostało wznowione.

Ta przerwa nie zmieniła obrazu gry i Madison Keys dokończyła to, co zaczęła wcześniej i pewnie zatriumfowała 2:0.

twitterCzytaj też:

Takiej sytuacji nie było od 20 lat! Przyczynił się do tego Hubert HurkaczCzytaj też:

Sensacja w Rzymie! Novak Djoković bezradny w meczu z Chilijczykiem