Iga Świątek z kosmicznym rekordem. Można spaść z krzesła

Niesamowicie skuteczna jest Iga Świątek na kortach w Rzymie. W turnieju rangi WTA 1000 nie straciła jeszcze żadnego seta. Bywają sytuacje, w których 22-latka dosłownie gromi przeciwniczki. W ostatnim starciu po raz dziesiąty w karierze pokonała Coco Gauff. Zwyciężyła 6:4, 6:3 i awansowała do finału rywalizacji w stolicy Włoch. To też sprawia, że mamy do czynienia z historycznym wydarzeniem dla polskiego tenisa.

Kosmiczny rekord Igi Świątek

W poniedziałek zostanie opublikowany nowy ranking WTA. Wiadomo już, że Świątek będzie w nim miała najwyższy wynik punktowy w karierze. Przy jej nazwisko zobaczymy bowiem przynajmniej 11345 pkt. Jeśli natomiast Polka pokona Arynę Sabalenkę w starciu o tytuł, to będzie miała 11 695 oczek.

Dotychczas najlepszy wynik Polka miała w 2022 roku, kiedy zgromadziła 11085 pkt. Należy też tutaj zaznaczyć, że w 2022 do rankingu liczyło się 16 turniejów, od tego roku 18. Nie zmienia to jednak faktu, że przekroczenie ponowne granicy 11 tysięcy punktów jest czymś kosmicznym, o czym nie śni wiele tenisistek świata. Gdy dodamy do tego fakt, że raszynianka jest na czele światowego zestawienia już 103 tygodnie, to mamy do czynienia z prawdziwym ewenementem. Od 4 kwietnia 2022 roku nasza rodaczka tylko na kilka tygodni straciła prowadzenie na rzecz Sabalenki.

Świątek nie czuje zagrożenia

Jeśli chodzi o ranking WTA, to druga Aryna Sabalenka traci do niej ponad 3000 punktów. Zwycięstwo nad Gauff oznacza również, że Amerykanka straciła, przynajmniej na razie, szansę, by wskoczyć na pozycję wiceliderki. Obecnie Gauff traci bowiem do Białorusinki nieco ponad 500 oczek.

W sobotę Świątek ma szansę na już 21. tytuł w karierze. Po raz trzeci może sięgnąć po triumf w Rzymie. Jej starcie z Sabalenką zostało zaplanowane na godzinę 17.

