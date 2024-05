Iga Świątek nie ma z kim trenować. Zaskakujące ogłoszenie

Iga Świątek notuje ostatnio kapitalną passę zwycięstw. Pierwsza rakieta świata wygrała ostatnie dwa finały z rzędu w Madrycie i Rzymie. W obu tych pojedynkach raszynianka pokonała Arynę Sabalenkę, czyli drugą tenisistkę w rankingu WTA.

Iga Świątek przygotowuje się do Rolanda Garrosa

Z Włoch Polka udała się prosto do Paryża, gdzie przygotowuje się do jej ulubionego Rolanda Garrosa. Forma fizyczna i psychiczna Igi Świątek może napawać optymizmem. Świadczą o tym słowa tenisistki, która przyznała, że w Rzymie była zrelaksowana, co pomogło jej uzyskać świetny wynik. – Czułam, że już coś osiągnęłam na glinie. Dlatego myślę, że grałam bez większej presji – powiedziała w podkaście WTA Insider.

Iga Świątek nie zwalnia tempa i już w Paryżu przygotowuje się do kolejnego turnieju. Skąd o tym wiemy? Pierwsza rakieta świata zamieściła na swoim Instagramie relację, w której widać, jak siedzi w parku. Najprawdopodobniej jest to Bois de Boulougne, gdzie niedaleko ma hotel.

Ta fotografia została podpisana. "Cześć Paryż! Szukam partnera do towarzyskiej gry w debla. Kto jest w mieście?" – czytamy.

Pierwsza rakieta świata powalczy też na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Widać, że Iga Świątek nie próżnuje przed kolejnym wielkoszlemowym turniejem. Ponadto tegoroczne igrzyska olimpijskie także odbędą się w Paryżu, więc przy okazji Polka może oswajać się z kortem i rozpocząć pierwsze przygotowania na tę imprezę. Polka weźmie udział w singlu oraz w mikście z Hubertem Hurkaczem.

Na poprzednich igrzyskach olimpijskich Iga Świątek również wzięła udział w mikście, ale jej partnerem był wówczas Łukasz Kubot. Polski duet dotarł jednak tylko do ćwierćfinału, gdzie odpadł z Jeleną Wiesniną i Asłanem Karacewem.