Słynny ojciec piłkarza nie wytrzymał. Zrobił to na oczach tysięcy osób

W minioną niedzielę Inter Mediolan zremisował 1:1 z Lazio. Po tym spotkaniu piłkarze i kibice Nerazzurrich rozpoczęli świętowanie 20. w historii mistrzostwa Włoch. Przypomnijmy, podopieczni Simone Inzaghiego już 22 kwietnia zapewnili sobie ten tytuł.

Piłkarz Interu Mediolan oberwał od ojca

Razem z piłkarzami mistrzostwo Włoch świętowały także ich rodziny. W pewnym momencie ultrasi Interu Mediolan zaczęli śpiewać piosenkę, która po polsku brzmi "Kto nie skacze, ten za Juventusem". To sprawiło, że Marcus Thuram, który w tym sezonie rozegrał 34 spotkania w Serie A i zanotował 13 goli i tyle samo asyst, zaczął skakać, ku uciesze kibiców.

To nie spodobało się jego słynnemu ojcu – Lilianowi Thuramowi, który w przeszłości grał m.in. w Juventusie. Były piłkarz podszedł do syna i zdzielił go po głowie na oczach tysięcy widzów.

Nagranie z tego zdarzenia na swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) użytkownik o pseudonimie Francesco. – „Ten, kto nie skacze, jest za Juventusem”. Marcus Thuram podskakuje i zostaje uderzony przez ojca – czytamy.

Bogata kariera Liliana Thurama

Lilian Thuram w przeszłości był świetnym obrońcą. Swoją karierę rozpoczynał w AS Monaco, skąd trafił do Parmy. Tam występował przez pięć lat. W 2001 roku przeniósł się do Juventusu, z którego odszedł w związku z Aferą Calciopoli. Przypomnijmy, dotyczyła ona ustawiania meczów oraz dopingu. W związku z tym w 2006 roku Juventus utracił tytuły mistrza Włoch z sezonów 2004/05 i 2005/06 oraz został zdegradowany do Serie B.

Zawodnik na brak ofert nie narzekał. Prosto ze zdegradowanego Juventusu przeniósł się do FC Barcelony, gdzie występował do 2008 roku. 1 lipca tego roku postanowił zakończyć karierę. Thuram występował także w reprezentacji Francji i zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy i Puchar Konfederacji.

