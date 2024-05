Magdalena Fręch przegrała ze zdrowiem. Ogromny pech Polki we Francji

To były miłe złego początki. Magdalena Fręch do meczu z turniejową jedynką podchodziła po udanym występie w starciu przeciwko Amerykance Sloane Stephens. Choć Marketa Vondrousova to półka wyżej, bo obecnie zawodniczka numer 6 w rankingu WTA, można było mieć nadzieję, że łodzianka postawi się głównej faworytce całego turnieju.

Magdalena Fręch przegrała z Marketą Vondrousovą i kontuzją

Na potwierdzenie oczekiwań Polka bardzo dobrze rozpoczęła mecz, bo po 52. minutach wygrała 7:5, stawiając rywalkę pod ścianą. Vondrousova nie mogła odnaleźć swojego odpowiedniego rytmu, męcząc się na francuskiej mączce. Turniej w Strasbourgu to ostatni sprawdzian przed zbliżającym się wielkoszlemowym Roland Garros.

Niestety, Fręch kolejne dwa sety przegrała, wygrywając zaledwie jednego gema. Skąd taka zmiana? Z pewnością swoje zrobiły problemy zdrowotne łodzianki, która musiała sobie radzić z problemami z kolanem. Fręch nie wróciła już do poziomu, którym zaskoczyła faworytkę zza naszej południowej granicy.

Pytaniem bez odpowiedzi pozostaje to, czy w pełni zdrowa Polka nie byłaby w stanie zamknąć spotkania swoim sukcesem, po tak obiecującym otwarciu. Fręch nie można odmówić walki do samego końca, a wygranie tylko jednego gema w dwóch setach na korzyść Czeszki, nieco fałszują faktyczną rywalizację w trakcie meczu. Ostatecznie jednak do Vondrousovą zagra w ćwierćfinale imprezy. Fręch pozostaje życzyć zdrowia, bo to będzie potrzebne, żeby powalczyć o coś istotnego na kortach w Paryżu.

Sukces Magdy Linette w meczu z Rosjanką

Praktycznie w tym samym czasie do Fręch, na korcie w Strasbourgu rywalizowała druga z polskich singlistek. Magda Linette zagrała trzysetowy pojedynek z Jekateriną Aleksandrową. Choć poznanianka rozpoczęła od przegranej partii w tie-breaku (5:7), to kolejne dwa sety padły łupem polskiej tenisistki.

Linette wygrała ostatecznie 6:3 i ponownie 6:3, a w całym spotkaniu 2:1. Linette, która nie jest rozstawiona w turnieju WTA 500 we Francji (Aleksandrowa była turniejową szóstką), w ćwierćfinale zagra z Madison Keys. Amerykanka to aktualnie rakieta numer 16 na świecie, Linette zajmuje w rankingu WTA pozycję 50.

