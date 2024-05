Półfinał nie dla Magdy Linette. Rywalka była za mocna

Forma Magdy Linette zwyżkuje przed Rolandem Garrosem. Polka kapitalnie sobie radzi w turnieju WTA w Strasbourgu. Poznanianka na inaugurację tych zmagań wyeliminowała Soranę Cirsteę, która nie tak dawno przegrała również z Igą Świątek. 50. rakieta świata w kolejnej rundzie wyrwała zwycięstwo Jekaterinie Aleksandrowej (18. WTA). Mimo przegranej w pierwszym secie biało-czerwonej udało się wrócić do gry i wyrównać, a następnie pokonać rywalkę.

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom

W ćwierćfinale w turnieju WTA 500 w Strasburgu czekało jeszcze trudniejsze zadanie, bo czekała tam na nią Madison Keys, czyli szesnasta rakieta świata. Początek tego spotkania był raczej spokojny i wyrównany. Schody zaczęły się dopiero przy wyniku 1:2 dla Amerykanki. Poznanianka nie dała rady utrzymać swojego podania i przegrała tego gema do zera. W kolejnej odsłonie tego seta tenisistka potwierdziła przełamanie i odskoczyła na wynik 1:4.

Niestety w kolejnym gemie Polka znów musiała się bronić przed break pointami. Na pewno aura nie pomagała w rozgrywaniu tego spotkania, bo nad Strasbourgiem rozciągały się burzowe chmury, a w tle było słychać wyładowania atmosferyczne oraz opady deszczu. Przy przewadze dla Keys w szóstym gemie sędzia przerwał to spotkanie.

Po blisko pięciu godzinach przerwy starcie Magdy Linette z Madison Keys zostało wznowione. Niestety ta przerwa nie zadziałała na korzyść Polki, bo najpierw została przełamana, a potem przegrała przy podaniu rywalki. Ostatecznie ten set zakończył się wynikiem 1:6 dla Amerykanki.

Madison Keys dokończyła dzieła w drugim secie

W drugiego seta Magda Linette weszła już lepiej, bo dała radę obronić swoje podanie bez straty punktu. Niestety Madison Keys zrobiła to samo i błyskawicznie doprowadziła do wyrównania. W trzeciej partii Polka musiała bronić kolejne break pointy. Już przy pierwszej okazji Amerykanka wykorzystała swoją szansę i kolejny raz przełamała swoją przeciwniczkę.

Poznanianka robiła wszystko, by wrócić do gry, ale to się nie udało. Ostatecznie górą była rywalka 3:6 i w całym meczu 2:0. Niestety półfinał turnieju w Strasbourgu nie dla Magdy Linette.

