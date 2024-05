Legenda przestrzega Igę Świątek. Widzi jedno niebezpieczeństwo

Iga Świątek uwielbia wracać do Paryża. To tam świętowała swój pierwszy wielki triumf w „dorosłym” tenisie, sięgając w 2020 roku po tytuł wielkoszlemowy. Później powtarzała ten sukces jeszcze w latach 2022-2023, kiedy była już uważana za najlepszą tenisistkę świata. Teraz Polka także jest główną faworytką do triumfu na paryskiej mączce. Jest jednak sprawa, która budzi wątpliwość. Powiedział o niej legendarny tenisista Jimmy Connors.

Zmęczenie może przeszkadzać Świątek

W swoim podcaście Connors miał na myśli to, że Polka ma za sobą mnóstwo meczów w ostatnim czasie. Grała do samego końca zarówno w Madrycie, jak i Rzymie. W obu przypadkach pokonywała w finałach Arynę Sabalenkę.

– Wygrała dwa ostatnie turnieje, to bardzo dużo tenisa. Podnoszenie się na tak wysoki poziom jest wymagające mentalnie i fizycznie. Zastanawiam się, czy w Paryżu nie będzie czuła się wyczerpana. Czy okaże się na tyle silna, by zmierzyć się z trudami French Open – powiedział Connors.

Świątek z szansą na przejście do historii

Gdy mówimy o zmęczeniu, to może przypominać się pewna historia z poprzedniego roku. Wówczas Świątek wygrywała turniej w Stuttgarcie, następnie dotarła do finału w Madrycie, a później skreczowała z powodu urazu mecz z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale w Rzymie. Wtedy też mówiło się o tym, że liderka światowego rankingu ma prawo odczuwać trudy wielu spotkań rozegranych w sezonie.

Jeśli Polka natomiast wygrałaby rywalizację w Paryżu także w tym roku, to mielibyśmy do czynienia z niewiarygodnym wyczynem. Trzy zwycięstwa z rzędu na kortach Rolanda Garrosa nie zdarzają się często. Ponadto w przypadku zwycięstwa Polka miałaby już w swoim dorobku pięć triumfów w turniejach wielkoszlemowych, bo pamiętamy przecież o zwycięstwie w Nowym Jorku podczas US Open 2022.

Czytaj też:

„Gangsterka” poszła na imprezę przed meczem ze Świątek. Tak to tłumaczyłaCzytaj też:

Iga Świątek właśnie straciła jedną z groźnych rywalek. Tenisistka nie zagra w Paryżu