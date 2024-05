Iga Świątek rusza do gry w Paryżu. Znamy szczegóły meczów Rolanda Garrosa

W czwartkowe popołudnie informowaliśmy o tym, jak los ułożył turniejową drabinkę dla polskich reprezentantek i reprezentanta podczas Roland Garros 2024. Drugie wielkoszlemowe wyzwanie sezonu (po Australian Open) pokaże, w którym miejscu z formą są obecnie najważniejsze tenisistki rankingu WTA oraz tenisiści zestawienia ATP.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w Paryżu, kiedy zagrają?

Przypomnijmy, że liderka światowych list Iga Świątek w Paryżu rozpocznie od spokojnego przejścia I rundy, czyli tzw. wolnego losu. Za to pierwsza przeszkoda, czyli II runda, to mecz Polki ze zwyciężczynią z pary Naomi Osaka – Lucia Bronzetti.

Mecz Świątek ma odbyć się w poniedziałek, tj. 27 maja. Podobnie pojedynek Magdy Linette. Poznanianka zagra z Ludmiłą Samsonową. To będzie poniedziałkowy mecz I rundy turnieju singlistek z udziałem Linette. Trzecia z Polek w głównej drabince, Magdalena Fręch, najprawdopodobniej we wtorek (tj. 28 maja) zmierzy się z Darią Kasatkiną. Łodzianka może zagrać w poniedziałek, choć to bardzo optymistyczny wariant. Meczów do zagrania na paryskich kortach będzie bowiem sporo, a rywalizacja RG ma to do siebie, że często pojedynki są przekładane ze względu na opady deszczu.

Mecz Huberta Hurkacza, jedynego polskiego singlisty, ma odbyć się w niedzielę. 27-latek zmierzy się w pierwszej rundzie z kwalifikantem albo tzw. szczęśliwym przegranym. Jeśli wygra, w kolejnym meczu zmierzy się z triumfatorem meczu Brandon Nakashima – Nicolas Moreno De Alboran.

Roland Garros 2024. Kiedy i gdzie oglądać mecze turnieju w Paryżu?

Rywalizacja w turnieju głównym tenisistek i tenisistów na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się w niedzielę 26 maja. Tytułów sprzed roku w turniejach singlistek i singlistów bronią kolejno Iga Świątek oraz Serb Novak Djoković.

Gdzie oglądać rywalizację w stolicy Francji? Transmisje będzie przeprowadzać w Polsce Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Dodatkowo transmisje online dostępne są (trwają kwalifikacje do turnieju głównego) i będą za pośrednictwem Eurosportu Extra w Playerze. Fanki i fani tenisa będą mogli również skorzystać z takich platform jak np. Polsat Box Go, gdzie przy odpowiednim, sportowym pakiecie, dostępne są oba kanały Eurosportu.

Finały paryskiej imprezy zaplanowane są na 8 i 9 czerwca.

