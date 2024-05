Co za słowa Aryny Sabalenki! Tak podsumowała Igę Świątek

Już niedługo rozpocznie się Roland Garros 2024. Iga Świątek jest dwukrotną obrończynią tego tytułu i na pewno ma chęć wygrania tego wielkoszlemowego turnieju po raz kolejny. Spróbuje jej zagrozić Aryna Sabalenka, czyli druga rakieta świata, która naciska na Polkę i dąży do tego, by ją wyprzedzić, co raz już się jej udało.

Iga Świątek o rywalizacji z Aryną Sabalenką

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami niezwykle zaciętej rywalizacji między Igą Świątek a Aryną Sabalenką. Pokazały to ostatnie finały w Madrycie i Rzymie, które ostatecznie zakończyły się zwycięstwem Polki.

Przed startem Rolanda Garrosa na spotkaniu z mediami Iga Świątek została zapytana, czy polsko-białoruska rywalizacja może zapisać się na kartach światowego tenisa. – Zobaczymy, czy to przejdzie do historii, bo szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym ja i Aryna skupiały się na tym – powiedziała Iga Świątek

– Bardziej skupiamy się na naszych własnych podróżach. Ale na pewno, jeśli będziesz grać dobrze, a my gramy dobrze konsekwentnie, zmierzymy się ze sobą w ważnych meczach – dodała.

Aryna Sabalenka nie szczędziła komplementów w kierunku Igi Świątek

Na tym spotkaniu Aryna Sabalenka nie szczędziła komplementów w stronę pierwszej rakiety świata. – Myślę, że rywalizacja z Igą jest niesamowita – powiedziała Sabalenka.

– Zdecydowanie motywuje mnie do pracy i myślę, że dzięki niej poprawiłam wiele rzeczy. W pewnym sensie wskazała mi rzeczy, w których nie byłam dobra i zmotywowała mnie do poprawy – dodała.

W podobnym tonie wypowiedziała się Iga Świątek, która przyznała, że kiedy przychodzi do ich rywalizacji, czuje, ze jest to wyzwanie. – Myślę, że to także popycha mnie do stawania się coraz lepszym graczem, więc myślę, że obie potrzebujemy siebie nawzajem, aby się rozwijać – zakończyła.

