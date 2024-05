Ekspresowa demolka w meczu Magdy Linette. Polka nie miała argumentów

Magda Linette ma spore problemy z formą w obecnym sezonie. Choć ostatnio dotarła do ćwierćfinału turnieju w Strasbourgu, to tak samo jak inne zawodniczki chciała pokazać się z dobrej strony w Roland Garros 2024. Na jej przeszkodzie stanęła Ludmiła Samsonowa. Rosjanka pewnie zwyciężyła 6:1, 6:1.

Magda Linette szybko żegna się z Roland Garros 2024

Już początek meczu pokazał, że Polkę czeka trudne zadanie. Zajmująca 17. pozycję w rankingu WTA Rosjanka już na „dzień dobry” przełamała Linette, co z góry skazywało reprezentantkę Biało-Czerwonych na odrabianie strat. Przeciwniczka powiększała nad nią przewagę, choć nie można powiedzieć, by wszystkie gemy były jednostronne. Gdy po kilkunastu minutach na tablicy pojawił się wynik 4:0, Samsonowa miała już jednak prostą drogę do wygrania seta. Urodzona w Poznaniu Linette zgarnęła jednego gema, lecz pozostałe należały już do rywalki. Rosjanka przełamała ją po raz trzeci, wygrywając seta 6:1 w 38 minut.

Drugi set rozpoczął się od wygranych obu zawodniczek przy własnym podaniu. Później znów jednak do głosu doszła Samsonowa. W czwartym gemie przełamała Polkę, a później przy lekkim szczęściu powiększyła przewagę do 4:1. Magda Linette znalazła się w krytycznej sytuacji. Polka nie miała pomysłu na przeciwniczkę, gdyż sama popełniała często błędy. Samsonowa ponownie ją przełamała, co zwiastowało rychły koniec starcia. Po szybkim (trwającym 69 minut) meczu Rosjanka mogła cieszyć się z awansu do drugiej rundy.

Magda Linette kończy singlową rywalizację na pierwszej rundzie

Magda Linette podobnie jak przed rokiem kończy zmagania w Roland Garros na pierwszej rundzie. Jej pogromczyni, Ludmiła Samsonowa, zmierzy się w kolejnym etapie turnieju z Amandą Anisimową ze Stanów Zjednoczonych.

