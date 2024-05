Iga Świątek zawstydzona porównaniem w Paryżu. Tak wyglądała reakcja Polki

Iga Świątek przyzwyczaiła do tego, że pomimo swoich, coraz liczniejszych sukcesów, jest wyjątkową skromną. Znając swoją wartość, Polka stawia pewne kroki na tenisowej drodze, konsekwentnie bijąc kolejne rekordy. Jak jednak pokazało zachowanie po wygranej w II rundzie Rolanda Garrosa, Świątek to klasa nie tylko na, ale i poza kortem.

„Królowa Paryża” nie chce porównań do Rafaela Nadala

W poniedziałkowe wczesne popołudnie liderka rankingu WTA pokonała reprezentantkę gospodarzy Leolię Jeanjean. Francuska tenisistka zdołała wygrać w dwóch setach zaledwie trzy gemy, przegrywając 1:6, 2:6.

Po spotkaniu Polka udzieliła tradycyjnego, pomeczowego wywiadu. Świątek została zapytana o porównanie do Rafaela Nadala. Hiszpan jest nazywany „Królem Paryża”, mając na swoim koncie 14 tytułów wielkoszlemowych zdobytych na mączce w stolicy Francji. Świątek ma szansę na trzecią wygraną z rzędu i czwartą w karierze na kortach Rolanda Garrosa w karierze.

Jak jednak przyznała Polka, nazywanie jej „Królową Paryża”, to zdecydowane nadużycie względem tego, co osiągnął na kortach we Francji hiszpański mistrz.

– Myślę, że zdecydowanie za wcześnie na takie porównania. Jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam tutaj. Tenis sprawia mi największą przyjemność właśnie w Paryżu. Ale porównanie mnie z Rafą Nadalem? Nie, jeszcze nie, ja jestem na początku swojej kariery. To, co on pokazuje od wielu lat, jest po prostu niesamowite. Będę dzisiaj oglądać jego mecz, staram się też uczyć od Rafy, tego, jakim jest zawodnikiem – przyznała Świątek po zwycięstwie w II rundzie w Paryżu.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 21. mistrzowskich tytułów na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w czterech zmaganiach w Wielkim Szlemie, trzykrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022 i 2023) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023).

Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

