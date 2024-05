„Król Paryża” przegrał tenisową bitwę. Rafael Nadal zostawił na korcie wszystko

Spoglądając na turniejową drabinkę, błyskawicznie stało się jasne, jaki będzie największy hit pierwszej części zmagań singla na kortach Rolanda Garrosa. W stolicy Francji od ponad dwóch dekad „Król Paryża” jest jeden. Rafael Nadal pomimo gigantycznych problemów zdrowotnych, raz jeszcze stanął do gry w Wielkim Szlemie.

Trzy godziny twardej batalii i porażka Rafaela Nadala

Hiszpan wygrywał na kortach RG aż 14 turniejów. Trudno się zatem dziwić, że miano „Króla Paryża” Nadal nosi w pełni zasłużenie. Choć w poniedziałkowe, późne popołudnie – dokładnie 27 maja 2024 roku – Rafa przegrał swój czwarty (!) mecz w Paryżu, a pierwszy raz w I rundzie, to ciągle będzie wielką legendą.

Widać to było po atmosferze na trybunach. Kibice szczelnie wypełnili trybuny, mocno trzymając kciuki – w zdecydowanej większości – za hiszpańskiego mistrza. W nieco „niewdzięcznej” roli wystąpił za to Alexander Zwieriew. Niemiec, obecnie czwarty zawodnik na świecie, pokazał jednak, dlaczego jest obecnie jednym z najlepszych graczy w zestawieniu ATP. Choć po drugiej stronie siatki miał rewelacyjnego przeciwnika, ponownie próbującego zaczarować Paryż, to niemiecki tenisistka ograł legendę w trzech setach. Zabójczych, trwających trzy sety. Konkretnie 6:3, 7:6(5), 6:3.

Kibice czekali na to, co po ponad trzygodzinnym starciu powie Hiszpan. Najważniejsze pytanie brzmiało, czy Nadal wróci jeszcze do Francji ponownie, w kolejnym sezonie. Jak sam stwierdził Hiszpan, najprawdopodniej to jego ostatni występ na kortach Rolanda Garrosa. Nie powiedział definitywnie „nie”, ale można domniemywać, że skoro tak wiele problemów zdrowotnych pojawiło się w ostatnich latach na drodze Rafy, kolejne podejście tak ambitnego gracza do rywalizacji – może nie mieć większego sensu.

Trzeba jednak oddać, że Nadal w meczu ze Zwieriewem dał z siebie wszystko. Miał nawet szanse na wygranie seta, m.in. w secie numer 2, kiedy prowadził 5:4 i miał swój serwis. Zwieriew potrafił jednak odłamać przeciwnika i zwyciężyć. Dodajmy, że Niemiec zachował się z klasą, krótko dziękując za mecz, już po spotkaniu, oddając duży ukłon Nadalowi.

Roland Garros 2024. Gdzie oglądać mecze turnieju w Paryżu?

Gdzie dokładnie oglądać rywalizację tenisistów i tenisistek w stolicy Francji? Transmisje przeprowadza w Polsce Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Dodatkowo transmisje online dostępne są za pośrednictwem Eurosportu Extra w Playerze.

Fanki i fani tenisa będą mogli również skorzystać z takich platform jak np. Polsat Box Go, gdzie przy odpowiednim, sportowym pakiecie, dostępne są oba kanały Eurosportu.

Finały paryskiej imprezy zaplanowane są na 8 i 9 czerwca.

