Wielka klasa mistrzyni. Tak Iga Świątek zachowała się po treningu

Iga Świątek z olbrzymim spokojem rozpoczęła Roland Garros 2024. Obrończyni tytułu w I rundzie straciła zaledwie trzy gemy, pokonując Leolię Jeanjean 6:1, 6:2. Spotkanie trwało nieco ponad godzinę. Teraz przed Polką starcie z czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową i byłą liderką rankingu – Naomi Osaką. Japonka podkreślała w wywiadach, że to zaszczyt, by rywalizować ze Świątek na paryskiej mączce, gdzie triumfowała już trzykrotnie. Nasza tenisistka natomiast zachowuje wielką klasę po treningach.

Wyjątkowe nagranie z Igą Świątek

Oczywiście w Paryżu są przeznaczone miejsca do treningów, a Świątek po zakończonych zawsze zajęciach stara się wszystko zostawić w idealnym stanie. Na platformie X opublikowano nagranie, na którym widać, jak Polka przygotowuje kort dla innych tenisistów i tenisistek. Nie zabrakło choćby czyszczenia linii za pomocą szczotki. Jej pieczołowite prace nad nawierzchnią zachwyciły kibiców.

„Tyle powodów, żeby ją kochać”, „Wzór do naśladowania i skromna mistrzyni” – takie komentarze pojawiły się pod nagraniem, które opublikowano na profilu Roland-Garros. „Sprzątanie kortu i osi czasu” – czytamy w opisie filmu.

twitter

Nie brakowało też głosów zdziwienia, że tenisiści muszą zajmować się kortem po treningu, a nie robią wyznaczone do tego służby porządkowe. Mogłoby się wydawać, że na tak prestiżowym turnieju to wskazane, by wyznaczyć osoby do takiej pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że Świątek pokazała ludzką twarz i nie może dziwić, że krótki film bije rekordy popularności.

Świątek z szansą na czwarty tytuł

Ostatnie tygodnie oraz to, jak Świątek czuła się w Paryżu w minionych latach, sprawiają, że to ona jest główną faworytką do wygrania tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Gdyby rzeczywiście sięgnęła po trofeum, to łącznie miałaby już na swoim koncie cztery wygrane w stolicy Francji, czym nie może pochwalić się zbyt wiele tenisistek w historii.

Czytaj też:

Aryna Sabalenka odpowiedziała Idze Świątek. To pokazała w ParyżuCzytaj też:

Tenisistka wymownie nt. Igi Świątek. „Jestem silniejsza, dlatego dominuję”