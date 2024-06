Iga Świątek wyrównała rekordowy wyczyn legendy. Statystycy nie mogą uwierzyć

Iga Świątek we wtorek awansowała do półfinału wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, pokonując Marketę Vondrousovą 6:0, 6:2. To oznacza, że dwóch ostatnich spotkaniach w Paryżu straciła zaledwie dwa gemy, bo wcześniej wygrała z Anastazją Potapową 6:0, 6:0. Takie wyniki sprawiają, że Polka zapisała swoje nazwisko w kolejnej statystycznej karcie i to tuż obok legendarnej Martiny Navratilovej.

Świątek z wielkim wyczynem. Statystycy nie wierzą

Jak wyliczył serwis „OptaAce” na platformie X, Świątek i Navratilova to tenisistki, które utraciły najmniej gemów w dwóch wielkoszlemowych meczach z rzędu, biorąc pod uwagę spotkania IV rundy i ćwierćfinału.

Statystycy podkreślili, że Navratilova straciła łącznie dwa gemy w IV rundzie oraz ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju w 1989 roku. Mowa tutaj o występie w US Open. Trzeba było zatem czekać aż 35 lat na tenisistkę, która nawiąże do tego niebotycznego rezultatu. Padło na Igę Świątek, co wzbudziło podziw serwisu „OptaAce”. Po opisaniu całej statystyki na ich profilu widzimy napis „Co?!?!”, który tylko pokazuje, z jak niesamowitym zjawiskiem mamy do czynienia., bo osoby śledzące liczby gwiazd tenisa nie spodziewały się zapewne, że ktoś zrówna się z ikoną tego sportu urodzoną w Pradze.

Świątek bawi się w Paryżu

Navratilova ma w swojej kolekcji 18 tytułów wielkoszlemowych w grze pojedynczej. Nie wiemy, ile zdobędzie Iga Świątek, ale już teraz możemy być dumni z faktu, że pozostaje w grze o 4. tytuł w Rolandzie Garrosie, a 5. wielkoszlemowy ogółem.

Walka o rekordy stała się już pewną specjalnością reprezentantki Polski. Jeszcze w poniedziałek informowaliśmy, że jej mecz z IV rundy Rolanda Garrosa z Potapową był drugim najkrótszym w historii turnieju. Pod tym względem Świątek przegrywa tylko z Niemką Steffi Graf, czyli kolejną ikoną tenisa. Pole do kolejnych popisów dla 23-latki jest wciąż otwarte.

