Polski tenisista podbija Roland Garros. Wspomina trening z Igą Świątek

Tomasz Berkieta z pewnością zapisał się w pamięci polskich fanów tenisa. Nastoletni zawodnik robi równie wielką furorę na tegorocznym Roland Garros co Iga Świątek. Polak awansował po raz pierwszy w karierze do finału wielkoszlemowego turnieju juniorów pokonując w półfinale Lorenzo Carboniego 7:6, 4:6, 7:6.

Polski talent trenował z Igą Świątek

Polak do tej pory był postacią znaną głównie dla specjalistów od tenisa. Mało kto na co dzień śledzi juniorskie poczynania. Gdy jednak 17-latek przechodził przez kolejne szczeble Roland Garros, również „niedzielni” kibice o nim usłyszeli. Teraz mogą planować sobotni maraton tenisowy z udziałem jego i Igi Świątek.

Tenisiści zdążyli się dobrze poznać. Po wygranej w półfinale Berkieta zdradził Przeglądowi Sportowemu Onet, że miał możliwość potrenować z liderką rankingu WTA. Zajęcia miały charakter wydolnościowy, przez co zawodnik sporo się namęczył. Choć nie wspomina miło przebiegu ćwiczeń, to docenia możliwość wspólnych treningów z gwiazdą światowego sportu. Trzyma za nią kciuki w finale z Jasmine Paolini.

— Skończyłem nad koszem, nie wspominam tego najlepiej, bo trochę mnie zemdliło na koniec, szczególnie że wytrzymałościowo na razie nie jestem wybitny. To było super, że Iga była przede mną, ja ją goniłem i to zmuszało mnie do jeszcze większego wysiłku – powiedział Berkieta. – Robiliśmy testy interwałowe i każdy biegł na maksa. Najpierw ja byłem szybszy, później ona – dodał nastolatek.

twitter

Tomasz Berkieta zagra o triumf w Roland Garros 2024

Rywalem Tomasza Berkiety w finale juniorskiego Roland Garros 2024 będzie Kaylan Bigun. Zawodnicy nie mieli dawno okazji mierzyć się ze sobą. Początek ich starcia zaplanowano na sobotę, 8 czerwca, na godzinę 12:30.

Czytaj też:

Coco Gauff wylała frustrację po meczu ze Świątek. To jej się nie podobałoCzytaj też:

To ona zmierzy się z Igą Świątek w finale. Jest rewelacją Roland Garros