Iga Świątek skomentowała wygraną w Paryżu. „Większego wyzwania chyba nie ma”

Iga Świątek potwierdziła, że jest królową Paryża. Łącznie w swojej karierze już cztery razy wygrywała Rolanda Garrosa. Od 2020 roku przegrała w stolicy Francji tylko jeden mecz, a jej pogromczynią w sezonie 2021 okazała się Maria Sakkari. W tegorocznej edycji Polka miała spore problemy tylko w II rundzie, kiedy Naomi Osaka była blisko, by ją pokonać. W innych starciach liderka światowego rankingu nie dawała przeciwniczkom większych szans.

Wyjątkowy finał z Jasmine Paolini

Iga Świątek w tym roku zagrała w finale z włoszką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini. 28-latka ma zupełnie inną historię niż raszynianka. Dopiero od niedawna zagościła w światowej czołówce i rozpycha się w niej coraz bardziej. W poniedziałek zadebiutuje w czołowej dziesiątce światowego rankingu, bo będzie zajmować siódmą lokatę.

W finale ze Świątek nie miała jednak wiele do powiedzenia. Po udanym początku nie wytrzymała później tempa narzuconego przez reprezentantkę Polski. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:2, 6:1 na korzyść liderki światowego rankingu.

Świątek skomentowała sukces

Po rywalizacji w Paryżu Świątek odczekała kilka godzin i zabrała głos na temat turnieju w mediach społecznościowych. Gorąco dziękowała kibicom za wsparcie. Ponadto zwróciła uwagę na to, co stanowi największe wyzwanie podczas tego typu imprez.

„Większego wyzwania niż to chyba nie ma... Żeby pozostać zdyscyplinowaną na tak wiele tygodni, skupić się na właściwych rzeczach, na byciu tu i teraz. I w tym samym czasie cieszyć się życiem, być szczęśliwą i zadowoloną z siebie. Jestem tak dumna z siebie, wdzięczna mojemu zespołowi, rodzinie, wdzięczna za całe Wasze wsparcie, za kibicowanie mi. No i chcę to powiedzieć na głos: TO BYŁO COŚ Z INNEJ PLANETY" – napisała.

