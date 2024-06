Iga Świątek przed najtrudniejszą decyzją w karierze. „Powinna sobie zadać takie pytanie”

W czwartkowy poranek informowaliśmy o wycofaniu się z turnieju WTA 500 w Berlinie polskiej liderki rankingu. Iga Świątek tym samym nieco później niż początkowo zakładano, rozpocznie krótką część sezonu, w której odbywa się rywalizacja ja kortach trawiastych.

Wimbledon: Iga Świątek może nie wystąpić w Londynie?

Nie jest tajemnicą, że dla Igi Świątek trawiaste warunki na korcie są tym najbardziej wymagającymi. Patrząc na dorobek w turniejach wielkoszlemowych, to właśnie na trawie Polka radzi sobie najgorzej. Choćby z tego względu pojawiają się pytania, póki co bez odpowiedzi, o obecność Świątek na tegorocznym turnieju w Londynie.

Wimbledon to najbardziej znany turniej tenisowy na świecie. Polka w swojej karierze najdalej dotarła w Londynie do ćwierćfinału, miało to miejsce przed rokiem (2023). Skąd pytania dotyczące ew. nieobecności Świątek na londyńskiej trawie?

To kwestia połączona z kolejnym, kluczowym wyzwaniem tego sezonu, mianowicie turniejem olimpijskim. Polka po trzech zwycięstwach z rzędu (2022-24) na kortach im. Rolanda Garrosa będzie faworytką do sięgnięcia po złoto na igrzyskach w Paryżu. A będzie to powrót na mączkę po kilku tygodniach gry na trawie.

– Iga powinna sobie zadać takie pytanie i podobne twierdzenia już padały w środowisku. Może mieć na sobie presję, by bardziej skupić się na igrzyskach w Paryżu i ominąć sezon na trawie. Odpuszczenie Wimbledonu byłoby jednak bardzo trudną decyzją, bo to król wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Niełatwo rezygnuje się z turnieju z taką atmosferą i kibicami, nawet na rzecz igrzysk. Ufam, że sztab podejmie właściwe decyzje dla Igi – przyznała Magdalena Grzybowska, zwyciężczyni juniorskiego Australian Open (1996), była tenisistka, w rozmowie dla WP/SportoweFakty.

Trudno jednak podejrzewać, żeby Świątek miała rezygnować z tak prestiżowego, właściwie pod każdym względem, turnieju w Londynie.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023).

Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

