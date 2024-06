Coco Gauff jest lepsza od Igi Świątek? Legenda wskazuje na ten szczegół

Iga Świątek przygotowuje się do Wimbledonu. Pierwsza rakieta świata ma na swoim koncie pięć wielkoszlemowych trofeów, a ostatnie zdobyła na tegorocznym Rolandzie Garrosie. Mimo że jest na czele rankingu WTA, to trawa nie jest jej ulubioną nawierzchnią.

Legenda tenisa zaskoczyła: Coco Gauff jest lepsza od Igi Świątek na trawie

Tak stwierdził na łamach metro.co.uk John McEnroe, czyli legenda tej dyscypliny sportu, która uważa, że Coco Gauff – triumfatorka US Open jest lepsza na trawie niż Iga Światek. To dosyć zaskakujące stwierdzenie, bo patrząc na całościowy bilans bezpośrednich pojedynków tych zawodniczek, na 11 spotkań Polka wygrała aż 10.

– Coco Gauff jest świetną zawodniczką. Zdobyła tytuł US Open i wie, jak grać na trawie. Czuje się na niej bardziej komfortowo niż Iga Świątek – powiedział.

Obie tenisistki będą mogły spotkać się dopiero w finale Wimbledonu, gdyż Amerykanka awansowała kosztem Aryny Sabalenki na drugie miejsce w rankingu WTA i będzie drugą najwyżej rozstawioną zawodniczką na tym turnieju.

– Nie oznacza to, że Iga czegoś nie wymyśli, ale jest bardziej wrażliwa na ataki na trawie niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. To otwiera drzwi dla innych zawodniczek – kontynuował.

John McEnroe wskazał faworytki do wygrania Wimbledonu

Mimo tych pozytywnych słów legendarny John McEnroe wskazał jednak dwie inne faworytki do triumfu na Wimbledonie. – Elena Rybakina i sposób, w jaki gra, bardziej pasuje do Wimbledonu. To samo dotyczy Aryny Sabalenki – zakończył.

Główna część Wimbledonu startuje 1 lipca i potrwa przez dwa tygodnie. Losowanie drabinki rywalizacji w tym wielkoszlemowym turnieju odbędzie się w piątek 28 czerwca o godz. 11:00 (polskiego czasu). Tytułu zdobytego w ubiegłym roku bronić będzie Czeszka Marketa Vondrousova.

