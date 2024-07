W tej klasyfikacji Świątek nie ma szans. Jej wielka rywalka ma świetny rekord

Iga Świątek zakończyła zmagania w Wimbledonie jeszcze przed początkiem ostatniego tygodnia. Po trzysetowym pojedynku uległa Julii Putincewej 6:3, 1:6, 2:6 w trzeciej rundzie. Choć trawa nie należy do ulubionych nawierzchni Polki, a jej rywalka dobrze przygotowała się do gry na niej, to porażka na tak wczesnym etapie rozgrywek, była sporym zaskoczeniem w świecie tenisa.

Rywalka odskakuje Świątek w klasyfikacji

Pierwsza rakieta świata może w spokoju przygotowywać się do igrzysk, które zostaną rozegrane na jej ukochanych kortach w Paryżu. To właśnie tam w ubiegłym miesiącu triumfowała w Roland Garros. Teraz stanie przed szansą na pierwszy medal olimpijski w karierze.

W międzyczasie wciąż pozostałe zawodniczki walczą o triumf w Wimbledonie. Wśród faworyów wymienia się Jelenę Rybakinę, która dobrze czuje się na londyńskich kortach. Kazaszka wygrała zmagania w 2022 roku, kiedy nie przyznawano punktów rankingowych. W ubiegłym roku odpadła natomiast w ćwierćfinale. Serwis OptaAce wyliczył, że 25-latka legitymuje się 90-procentową skutecznością na tym trawiastym turnieju. Oprócz niej tylko dwie zawodniczki z historii mogą pochwalić się podobnym wynikiem – to Ann Jones i Steffi Graf.

W porównaniu do Kazaszki Iga Swiątek wypada znacznie słabiej. Pierwsza tenisistka świata może pochwalić się skutecznością zwycięstw na Wimbledonie na poziomie 68,75 procent.

Jelena Rybakina i Iga Światek w wyjątkowym gronie

Jelena Rybakina może pochwalić się również świetnym wynikiem, jeśli chodzi o procent zwycięstw na wszystkich trzech nawierzchniach w ostatnich trzech latach. Jako jedna z dwóch tenisistek na każdej z nich prezentuje minimum 70-procentową skutecznością. Drugą zawodniczką jest Iga Świątek.

