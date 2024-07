Hurkacz walczy z czasem przed igrzyskami. „Wydarzyły się ważne rzeczy dla Huberta”

Hubert Hurkacz w pechowych okolicznościach zakończył zmagania na tegorocznym Wimbledonie. Polak zawsze czuł się dobrze na trawiastych kortach, lecz tym razem przegrał w drugiej rundzie z Arthurem Filsem z powodu kontuzji. W tie-breaku czwartego seta zawodnik nieszczęśliwe skoczył do piłki, doznając urazu kolana.

Hubert Hurkacz przeszedł zabieg kolana

Szybko po meczu kibice otrzymali wiadomość, że Hurkacz doznał urazu kolana i udał się na badania do szpitala. Sam zawodnik uspokoił kibiców, dodając, że poda więcej informacji na temat swojego stanu zdrowia tak prędko, jak to tylko możliwe. Za nieco ponad dwa tygodnie rozpoczynają się igrzyska olimpijskie. Nadzieję na wspólny występ z tenisistą ma Jan Zieliński. Jeśli „Hubi” nie wykuruje się do imprezy, to jego starszy kolega nie będzie mógł wystąpić w rywalizacji deblistów (nawet jeśli miałby zastępstwo).

Kibice cały czas czekają na nowe wieści dotyczące wrocławianina. Te napłynęły od Wojciecha Fibaka. Były polski tenisista wyjawił portalowi sportowy24.pl, że Hubert Hurkacz przeszedł we wtorek zabieg kolana. Przed nim walka z czasem, gdyż występ na igrzyskach wciąż pozostaje niepewny.

– Jestem w stałym kontakcie z Hubertem i jego rodziną, dołożyłem wszelkich starań, aby miał zapewnioną opiekę najlepszych ortopedów w Polsce. To lekarze z Poznania, Warszawy i Szczecina. Po różnych konsultacjach zapadła decyzja i dziś wydarzyły się ważne rzeczy dla Huberta. Na co będzie go stać na igrzyskach we Francji? Nie wiadomo, bo nie wiadomo, czy po kontuzji uda mu się w nich wystąpić – stwierdził Fibak.

Hubert Hurkacz walczy z czasem przed igrzyskami olimpijskimi

Hubert Hurkacz ma w planach grę zarówno w singlu, jak i w deblu oraz w mikście. W tym ostatnim połączy siły z Igą Świątek.

Turniej olimpijski tenisistów rozpocznie się 27 lipca.

