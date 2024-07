Nikt nie spodziewał się takiej krytyki wobec Świątek. „Wyglądała, jakby ktoś zrzucił ją z kosmosu”

Iga Świątek nie poprawiła wyniku z ubiegłorocznego Wimbledonu. Wówczas pożegnała się z turniejem na etapie ćwierćfinału. Teraz marzeń o sukcesie pozbawiła jej Julia Putincewa. Kazaszka wygrała spotkanie trzeciej rundy, czym sprawiła niemałe zaskoczenie.

Iga Świątek brutalnie zaatakowana przez brytyjskie media

Świątek nie miała dużo czasu na przygotowania do gry na trawie. Po Roland Garros odpuściła turniej w Berlinie, więc przystąpiła do Wimbledonu bez przetarcia meczowego na tej nawierzchni. Trawa nie jest ulubioną nawierzchnią Polki, lecz porażka na wczesnym etapie w Londynie zaskoczyła praktycznie każdego.

Choć Wimbledon wciąż trwa to Brytyjczycy mocno analizują formę liderki światowego rankingu. Trzeba przyznać, że są nad wyraz surowi. W Tennis Podcast słuchanym przez fanów dyscypliny z całego świata nie zabrakło mocnych słów pod adresem raszynianki. Catherine Whitaker, była prezenterka BBC i Eurosport stwierdziła, że Polka prezentowała się w Londynie tak, jakby wcześniej nie znała smaku triumfu w Wielkim Szlemie.

– Iga Świątek wyglądała, jakby ktoś zrzucił ją z kosmosu. Jakby nigdy nie wygrała żadnego wielkiego szlema i nie była numerem jeden. Tak naprawdę to trudno mi znaleźć słowa, by oddać, jak słaba była Iga Świątek w drugim i trzecim secie. Była strasznie słaba i to wcale nie jest przesada – zaatakowała tenisistkę Whitaker.

Iga Świątek wystąpi na igrzyskach olimpijskich

Iga Świątek znów szykuje się na grę na mączce. Pod koniec lipca startuje turniej olimpijski, który odbędzie się na tych samych kortach w Paryżu, na których czterokrotnie zwyciężyła w ramach Roland Garros. Dla Polki będzie to drugi występ na igrzyskach. Wciąż nie wiadomo jednak czy wystąpi w mikście wraz z Hubertem Hurkaczem. Siódmy tenisista świata walczy o powrót do zdrowia po kontuzji odniesionej w Wimbledonie.

