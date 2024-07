Burza po decyzji Huberta Hurkacza. „Idiotyczny system”

Hubert Hurkacz doznał kontuzji w II rundzie Wimbledonu podczas spotkania z Arthurem Filsem. Od razu było widać, iż uraz kolana jest poważny. Najlepszy polski tenisista robił wszystko, by wystartować na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale misja zakończyła się niepowodzeniem. Choć rehabilitacja wrocławianina przebiega bez zarzutu, to jego stan zdrowia nie pozwala na rywalizację w stolicy Francji i to w trzech konkurencjach. Hurkacz miał bowiem poza singlem startować również w deblu i grze mieszanej.

Zieliński ucierpiał po decyzji Hurkacza

Przez fatalnie skonstruowane przepisy po decyzji Hurkacza mocno ucierpiał Jan Zieliński. Nasz znakomity specjalista od gry podwójnej nie może wziąć udziału w igrzyskach i zarazem zastąpić swojego rówieśnika w mikście, gdzie miał występować u boku Igi Świątek. W tej konkurencji mogą wystąpić tylko ci, którzy rywalizują w singlu lub deblu.

Jan Zieliński mógłby zatem zastąpić Hurkacza w duecie ze Świątek tylko w momencie, gdy wrocławianin wyszedłby z nim na kort i skreczował podczas meczu deblowego. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że byłby to z kolei scenariusz, który wystawiłby Hurkacza na pośmiewisko i nie mielibyśmy do czynienia z zachowaniem zgodnym z ideą olimpizmu.

Smokowski ostro o przepisach

Wielu kibiców nie zarzuca Hurkaczowi, że zachował się samolubnie, wycofując się z igrzysk akurat w takim momencie. Podobne zdanie ma Tomasz Smokowski, znany komentator sportowy, który otwarcie krytykuje system przyjęty na olimpijski turniej tenisowy.

– Najbardziej obwiniam tych, którzy wymyślili ten idiotyczny system. Organizatorzy IO stworzyli chory układ przyjmowania do turnieju mikstowego. Spowodowało to, że doszło do tej całej sytuacji. Może ona mieć wpływ na to, że w kierunku Huberta będą padały stwierdzenia, że nie chce się poświęcić dla kraju, że myślał tylko o sobie. Uważam, że takie myślenie jest nieuprawione, choć naturalnie bardzo mi szkoda Janka, bo przechodzi mu koło nosa szansa życia – powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Tomasz Smokowski.

Brak reprezentacji Polski w turnieju miksta odbiera poważną szansę medalową. Świątek w parze z Hurkaczem lub Zielińskim mogłaby stanąć na podium. Tymczasem najlepsza tenisistka świata może rywalizować tylko w singlu.

