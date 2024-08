Hubert Hurkacz przerwał milczenie po kontuzji. Wzruszający filmik

Hubert Hurkacz doznał kontuzji kolana podczas meczu Wimbledonu przeciwko Arthurowi Filsowi. Rozpoczęła się walka o występ na igrzyskach. Początkowo jego team ukrywał wiadomości dot. stanu zdrowia. Z czasem wyszło na jaw, że najlepszy polski tenisista przeszedł zabieg i czeka go walka z czasem, jeśli chodzi o występ na turnieju czterolecia.

Hubert Hurkacz podzielił się z fanami filmem z walki o powrót do zdrowia

Ostatecznie nie udało mu się doprowadzić kolana do pełni zdrowia przed początkiem zmagań w stolicy Francji. To sprawiło, że również Jan Zieliński nie mógł polecieć do Paryża, gdyż stracił partnera w deblu, a Iga Świątek musiała się ograniczyć tylko do singla. Pomimo głośnej wypowiedzi Radosława Piesiewicza sugerującej, by „Hubi” pomimo kontuzji zameldował się na igrzyskach, ten postanowił spokojnie powalczyć o powrót do zdrowia na drugą część sezonu 2024.

W piątek 27-latek podzielił się z kibicami filmem z drogi do pełnej sprawności. Na wzruszającym materiale opublikowanym na Instagramie można zobaczyć w skrócie ostatnie tygodnie z życia Polaka – moment zabiegu i pierwsze kroki po nim, jak również treningi na siłowni czy korcie tenisowym.

„Trudne czasy nie trwają wiecznie, zaś twardzi ludzie tak” – można przeczytać w opisie do publikacji polskiego tenisisty. Z materiału można wywnioskować, że Hurkacz chce jak najszybciej wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. W tym sezonie najlepsi zawodnicy świata powalczą jeszcze między innymi w wielkoszlemowym US Open.

Osiągnięcia Huberta Hurkacza w sezonie 2024

Hubert Hurkacz zajmuje obecnie rekordową, siódmą pozycję w rankingu ATP. W tym roku wygrał turniej w Estoril, a także dotarł do finału zmagań w Halle.

Czytaj też:

Zakończył karierę, a potem zaskoczył wszystkich. „Nigdy nawet nie lubiłem tenisa”Czytaj też:

Dramat rywalki Igi Świątek. Najpierw igrzyska a teraz to!

Wkrótce więcej informacji