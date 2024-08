QUIZ o US Open. Sprawdź swoją wiedzę

US Open jest ostatnim wielkoszlemowym turnieju w roku kalendarzowym. Rywalizacja w Nowym Jorku rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 7 września. W rywalizacji zobaczymy naszych najlepszych tenisistów – Huberta Hurkacza, Igę Świątek, Magdę Linette i Magdalenę Fręch. Ponadto do głównej drabinki awansował Maks Kaśnikowski, który musiał pokonać trzech rywali w kwalifikacjach. Za zwycięstwo zarówno triumfatorka, jak i triumfator, zgarną po 3,6 miliona dolarów. Z tej okazji przygotowaliśmy QUIZ wiedzy nt. tej rywalizacji.