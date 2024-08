Sensacja w US Open. Wielkoszlemowa mistrzyni wyeliminowana

US Open trwa w najlepsze. W tym turnieju dalej będziemy oglądać Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Niestety z rywalizacją pożegnali się Maks Kaśnikowski, Magda Linette i Magdalena Fręch. To nie wszystko. Wiele tenisistek z czołówki rankingu również odpadło z Wielkiego Szlema.

Sensacje na US Open

Wcześniej z tym turniejem pożegnały się Danielle Collins, Jelena Ostapenko czy Emma Raducanu. Teraz do tego niechlubnego grona dołączyła Czeszka Barbora Krejcikova. Tenisistka wygrała niedawno Wimbledon. W pierwszej rundzie ósma rakieta świata wyeliminowała Marinę Bassols z Hiszpanii.

W drugiej rundzie Krejcikova dość niespodziewanie poległa w starciu z Eleną Gabrielą Ruse. Rumunka plasuje się na 122. miejscu w rankingu WTA i do głównej drabinki dostała się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie 26-latka mierzyła się z Austriaczką Julią Grabher.

Zwyciężczyni Wimbledonu odpadła z US Open

Początek tej rywalizacji był wyrównany. Sprawa zmieniła się przy wyniku 3:2 dla Rumunki. Wtedy to po raz pierwszy przełamała swoją przeciwniczkę, a następnie obroniła swoje podanie. W ósmym gemie, przy wyniku 5:2 niżej notowana tenisistka miała nawet piłki setowe, ale Barbora Krejcikova się wybroniła. Ponadto zwyciężczyni Wimbledonu odłamała rywalkę i zrobił się wynik 5:4. W decydującym momencie 26-latka ponownie przełamała wyżej notowaną przeciwniczkę i zatriumfowała 6:4.

W drugim secie Barbora Krejcikova wzięła się do odrabiania strat. Przy wyniku 3:3 Czeszka przełamała swoją rywalkę, a następnie potwierdziła to przełamanie, broniąc podanie. Jednak Rumunka się nie poddała i wygrała kolejne gemy, najpierw doprowadzając do wyrównania 5:5. Potem Ruse wyszła na prowadzenie 6:5, będąc pewną tie-breaka w tej partii. Ostatecznie nie był on potrzebny, bo kolejna partia również padła jej łupem, co pozwoliło jej cieszyć się ze zwycięstwa. Warto zauważyć, że ostatnie dwie partie triumfatorka Wimbledonu przegrała do zera.

Przeciwniczką Eleny Gabrieli Ruse w kolejnej rundzie US Open będzie Paula Badosa. Hiszpanka wyeliminowała Taylor Townsend 6:3, 7:5.

