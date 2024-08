Jest komunikat ws. meczu Igi Świątek. Ważne wieści prosto z US Open

Przypomnijmy, że spośród piątki polskich akcentów w Nowym Jorku, dalej w grze są „tylko” dwa – spoglądając na rywalizację w singlu. W II rundzie US Open zagrają w czwartek (tj. 29 sierpnia) zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz.

US Open: Iga Świątek – Ena Shibahara. O której drugi mecz Polki?

Co do meczu Polki, doszło do małej korekty względem pierwotnego założenia godzinowego. Komunikat ze strony organizatorów jest jasny. Mecz Iga Świątek – Ena Shibahara będzie drugim w kolejności na korcie Arthura Ashe’a. Wcześniej zagrają panowie, konkretniej lider światowych list Jannik Sinner oraz reprezentant gospodarzy, Amerykanin Alex Michelsen.

twitter

Można zatem zakładać, że Świątek i Shibahara wyjdą na kort w granicach godziny 20:00. O której spodziewać się Huberta Hurkacza? Tutaj nie będzie przesunięć, bo Polak wyjdzie na kort numer 17 o czasie, jako pierwszy. Początek spotkania przewidziano na godzinę 17:00. Rywalem Polaka będzie Australijczyk Jordan Thompson.

Mecze US Open można oglądać na kanałach Eurosportu oraz platformie MAX.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Wielkie rywalki atakują Igę Świątek. Wymowne sceny na kortach US OpenCzytaj też:

Sensacja w US Open. Wielkoszlemowa mistrzyni wyeliminowana