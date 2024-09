Polska rewelacja pnie się w rankingu ATP. Kłopoty Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz z pewnością nie zalicza US Open do ulubionych turniejów. Polak po raz kolejny pożegnał się z ostatnimi wielkoszlemowymi zmaganiami sezonu na etapie drugiej rundy. Tym razem pogromcą reprezentanta Biało-Czerwonych okazał się znacznie niżej rozstawiony Jordan Thompson. Porażka sprawiła, że pochodzący z Wrocławia tenisista zakończył współpracę z wieloletnim trenerem Craigem Boyntonem.

Hubert Hurkacz spada w rankingu ATP po US Open

Hurkacz mógł tylko przyglądać się jak jego najwięksi konkurenci dalej rywalizują na nowojorskich kortach. Ostatecznie drugi wielkoszlemowy triumf w sezonie przypieczętował aktualny lider rankingu ATP Jannik Sinner, który pokonał przedstawiciela gospodarzy Taylora Fritza. To właśnie Amerykanin sprawił najwięcej zmian w najnowszym notowaniu zestawienia, gdyż dzięki dobrej grze zyskał aż pięć pozycji.

Fritz przystępował do US Open jako tenisista spoza pierwszej dziesiątki. Dzięki dobrej grze po raz pierwszy w karierze zameldował się w finale Wielkiego Szlema, co poskutkowało awansem na siódmą pozycję – tę samą, którą do niedawna zajmował Hubert Hurkacz. Polak przynajmniej na moment musi się z nią pożegnać. Obecnie zajmuje ósmą lokatę, choć ma tyle samo punktów co Amerykanin (po 4060). To jednak brązowy medalista olimpijski z Paryża jest wyżej, gdyż legitymuje się lepszym dorobkiem w turniejach najwyższej rangi.

Nowym wiceliderem rankingu został z kolei Alexander Zverev wyprzedzając Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia. Serb wypadł poza podium po słabym turnieju.

Awans Maksa Kaśnikowskiego w rankingu ATP

Spory awans (aż o 21 miejsc) zanotował inny reprezentant Polski Maks Kasnikowski. Pochodzący z Warszawy 21-latek po raz pierwszy w karierze awansował do turnieju wielkoszlemowego, żegnając się z nim na etapie pierwszej rundy. Wyżej od niego plasuje się Kamil Majchrzak, który także awansował w zestawieniu.

Ranking ATP (stan na 09.09.2024)

1. Jannik Sinner (Włochy) – 11180 punktów

2. Alexander Zverev (Niemcy) – 7075 pkt

3. Carlos Alcaraz (Hiszpania) – 6690 pkt

4. Novak Djoković (Serbia) – 5560 pkt

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) – 5475 pkt

6. Andriej Rublow (Rosja) – 4645 pkt

7. Taylor Fritz (USA) – 4060 pkt

8. Hubert Hurkacz (Polska) – 4060 pkt

9. Casper Ruud (Norwegia) – 4010 pkt

10. Grigor Dimitrow (Bułgaria) – 3965 pkt

163. Kamil Majchrzak (Polska) – 364 pkt

173. Maks Kaśnikowski (Polska) – 345 pkt

