Iga Świątek pokazała życie poza kortem. Kibice nie kryją zachwytu zdjęciami

Trzeba przyznać, że liderka rankingu WTA potrafi dobrze odnaleźć się w realiach mediów społecznościowych. Tym razem Iga Świątek pokazała kibicom to, co czekało na nią w Nowym Jorku, podczas pobytu związanego z udziałem w wielkoszlemowym US Open.

Iga Świątek pokazała swój pobyt w Nowym Jorku

Przypomnijmy, że Świątek podczas wielkoszlemowej rywalizacji w USA przegrała w ćwierćfinale imprezy z późniejszą finalistką. Jessica Pegula, reprezentantka gospodarzy, znalazła sposób na ogranie numeru 1 światowego rankingu. Ostatecznie Amerykanka przegrała dopiero w starciu o tytuł, okazując się słabsza od Aryny Sabalenki.

Świątek po kilku dniach od zakończenia US Open umieściła na Instagramie kilka zdjęć, nawiązujących do pobytu w NYC. Co prawda jest to post związany ze współpracą, co jest podkreślone m.in. w zamieszczonych hasztagach, ale i tak ujęcia z uśmiechniętą Polką zrobiły wśród kibiców furorę.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024). Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

