Hubert Hurkacz nie pomoże polskiej kadrze. Znamy skład na Puchar Davisa

Hubert Hurkacz od czasu kontuzji w Wimbledonie walczy o powrót do pełnej dyspozycji zdrowotnej i sportowej. Polak, który musiał odpuścić start w igrzyskach olimpijskich, szybko pożegnał się z rywalizacją w US Open. Teraz zamiast ryzykować kolejną kontuzję, „Hubi” chce skupić się na poprawie zdrowia.

Hubert Hurkacz nie zagra w meczu reprezentacji Polski

Nie ma co ukrywać, że nieobecność Huberta Hurkacza to spore osłabienie polskiej kadry przed zaplanowanymi na najbliższy piątek i sobotę (13-14 września) meczami Pucharu Davisa w Zielonej Górze. W województwie lubuskim Biało-Czerwoni zmierzą się w ramach Grupy Światowej I z Koreą Południową. Teoretycznie rywale nie mają w swoich szeregach żadnego zawodnika z czołówki, lecz… Polacy też nie. Seongchan Hong, pierwsza rakieta Korei, to obecnie 141. zawodnik świata, który jeszcze nie wygrał żadnego turnieju z cyklu ATP.

Koreańczyk i tak plasuje się wyżej niż pozostali polscy zawodnicy. Biało-Czerwonych reprezentować będą uczestnik turnieju głównego US Open 2024 Maks Kaśnikowski, a także budujący ranking po zawieszeniu Kamil Majchrzak, czołowy deblista Jan Zieliński, Karol Drzewiecki oraz Martyn Pawelski. Najwyższą pozycję z tego grona zajmuje Majchrzak (163. miejsce), który o 10 lokat wyprzedza Kaśnikowskiego.

Kibice mogą cieszyć się także z obecności Jana Zielińskiego, który w tym roku pokazał się z dobrej strony w mikście, wygrywając Australian Open i Wimbledon z Su-wei Hsieh. Pochodzący z Warszawy zawodnik wesprze reprezentacje w zmaganiach deblowych.

Polska zagra z Koreą Południową w Pucharze Davisa

Początek meczu Polska – Korea w ramach Pucharu Davisa zaplanowano na piątek 13 września na godzinę 16:00 oraz na sobotę 14 września na 12:00 w Zielonej Górze.

