Iga Świątek wycofuje się z turnieju w Seulu. Niespodziewana decyzja

Kibice w Korei Południowej nie zobaczą Igi Świątek w swoim kraju. Polka wycofuje się z zaplanowanego na przyszły tydzień turnieju w Seulu. Informację potwierdziła południowokoreańska agencja prasowa Yohnap News Agency. Według doniesień medialnych liderka światowego rankingu wciąż nie jest w odpowiedniej formie fizycznej do walki po niedawno zakończonym US Open.

Iga Świątek nie zagra w turnieju WTA w Seulu

Jeszcze kilka dni temu sztab reprezentantki Polski potwierdził dziennikarzom jej obecność na turnieju w stolicy Korei Południowej, a także w chińskim etapie sezonu. Teraz, przynajmniej na moment, plany ulegają zmianie. Iga Świątek nie zagra w Seulu. Nie jest jedyną zawodniczką ze ścisłej czołówki, która odpuszcza te zmagania. Choć od tego roku turniej ma rangę WTA 500, to kibice nie zobaczą żadnej z dziesięciu najlepszych zawodniczek świata. Najwyżej rozstawioną zawodniczką ma być Rosjanka Daria Kasatkina (13. miejsce w zestawieniu).

„Moja dyspozycja fizyczna nie wróciła jeszcze do normalności po US Open. Nie mogę udać się do Seulu. Proszę o zrozumienie. Nie miałam możliwości dokonania zmian w moim kalendarzu” – cytuje wypowiedź Polki serwis Tennisform na Twitterze.

Kibice mogą spodziewać się obecności raszynianki najwcześniej w drugiej połowie września w Pekinie. Przed rokiem to ona wygrała zmagania w stolicy Chin, pokonując Ludmiłę Samsonową.

Iga Świątek dochodzi do siebie po US Open

Iga Świątek niedawno zakończyła zmagania w US Open. Ostatni turniej wielkoszlemowy sezonu 2024 zakończyła na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Jessiką Pegulą. Amerykanka przegrała później finał z Aryną Sabalenką. Dzięki triumfowi Białorusinka odrobiła część straty do Polki w rankingu.

