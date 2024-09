Magdalena Fręch z życiowym sukcesem. Polka właśnie osiągnęła coś wielkiego

Już przed rozpoczęciem spotkania było wiadomo, że faworytką ćwierćfinału WTA 500 w Guadalajarze będzie polska tenisistka. Magdalena Fręch w Meksyku stawia coraz pewniejsze kroki, zdobywając bezcenne punkty do rankingu światowego. Okazało się, że właśnie w Meksyku łodzianka wykręci pod tym względem życiowy wynik.

WTA 500 Guadalajara: Magdalena Fręch z awansem do półfinału!

Mająca 26 lat tenisistka potwierdziła, że w kluczowych momentach potrafi utrzymać nerwy na wodzy. To było kluczowe w zderzeniu z przeciwniczką, która kilkanaście godzin przed meczem z Polką potrafiła sprawić ogromną sensację. Marina Stakusić uporała się z Jeleną Ostapenko, Łotyszką, która od lat jest koszmarem dla Igi Świątek. Cóż jednak z tego, skoro Ostapenko mając wszystko w swoich rękach, na czele z pokaźną przewagą, ostatecznie przegrała z dziewiętnastolatką z Kanady.

Na szczęście dla kibiców polskiego tenisa, scenariusz nie powtórzył się w ćwierćfinale WTA 500 na korzyść Kanadyjki. Fręch poza kilkoma słabszymi fragmentami, właściwie nadawała ton rywalizacji. Łodzianka potrafiła zamknąć mecz w dwóch setach, co istotne, patrząc chociażby na wcześniejsze spotkanie z Ashlyn Krueger. Polka potrafiła odwrócić wówczas losy rywalizacji, wygrywając 3:6, 6:3, 6:1.

Nie można jednak napisać, że w ćwierćfinale, to był spacerek dla Fręch. Spotkanie trwało łącznie godzinę i 45 minut, co jak na dwusetowe spotkanie, to całkiem pokaźny wynik. Co było kluczem? Wydaje się, że przede wszystkim dobry serwis, który nie opuszczał Fręch. Zarówno po pierwszym, jak i drugim podaniu, Polka miała zdecydowanie wyższą skuteczność skutecznie zakończonych akcji.

Życiowy sukces polskiej tenisistki. Łodzianka najwyżej w rankingu WTA

W półfinale Fręch zmierzy się z Caroline Garcią. Francuzka to doświadczona tenisistka, obecnie sklasyfikowana na 30 miejscu w rankingu WTA. Co do światowego zestawienia, warto podkreślić, że Polka po turnieju w Meksyku wskoczy na najwyższe w karierze miejsce. Jeśli wygra półfinał i finał, będzie na 32 miejscu. Jeśli zakończy granie na etapie półfinałowym, łodzianka wskoczy na pozycję numer 37.

Mecz Magdalena Fręch – Caroline Garcia w niedzielę (tj. 15 września) o 3:00 polskiego czasu. W drugim półfinale Kolumbijka Camila Osorio zmierzy się z Australijką Olivią Gadecki. Obie tenisistki z drugiego z półfinałów są dużo niżej sklasyfikowane od Fręch oraz Garcii. Szansa na zwycięstwo w całym turnieju WTA 500 jest zatem spora.

