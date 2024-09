Magdalena Fręch nie mogła powstrzymać emocji po wielkim sukcesie. „Czuliśmy się jak w domu”

Magdalena Fręch z nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego dołączyła do bogatej historii polskiego tenisa ziemnego. Pochodząca z Łodzi zawodniczka pokonując w finale Olivię Gadecki 7:6, 6:4 wygrała turniej WTA 500 w Guadalajarze. Tym samym stała się czwartą reprezentantką Biało-Czerwonych po Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linette, która w XXI wieku cieszyła się z sukcesu singlowego w Tourze.

Magdalena Fręch przemówiła do kibiców po zwycięstwie w turnieju

Dla Fręch był to magiczny tydzień w Meksyku. Polka z pewnością skorzystała na fakcie, iż w Guadalajarze zabrakło czołowych zawodniczek, a te najwyżej rozstawione też szybko odpadały. Mimo to należy docenić jej dyspozycję, gdyż w drodze po sukces pokonała w dwóch setach między innymi Caroline Garcię (30. rakietę świata).

Finał z Gadecki pokazał moc Fręch, która w pierwszej partii nie miała łatwej przewagi z rywalką plasującą się o ponad 100 pozycji niżej w rankingu. Dla Australijki to także życiowy sukces, a także spory awans w rankingu, pomimo braku zwycięstwa w całych zmaganiach. Jej pogromczyni po ostatniej piłce padła na ziemę. A z czasem, gdy już zaczęło do niej docierać co zrobiła, na twarzy pojawił się wielki uśmiech.

– To niesamowite. Czuliśmy się tu jak w domu. Muchos gracias (z hiszp. dziękuję bardzo – przyp. red.) za wasze wsparcie. Chcę tylko powiedzieć: niech żyje Guadalajara, niech żyje Meksyk! – mówiła jeszcze na korcie Fręch. Później w mediach społecznościowych „dorzuciła” jeszcze kolejne podziękowania dla fanów. – Trzymam właśnie moje pierwsze trofeum WTA – w Guadalajarze. To niesamowite, jestem taka podekscytowana, super dumna. Dziękuję za wasze wsparcie. Jestem bardzo szczęśliwa – mówiła Polka.

Historyczny awans Magdaleny Fręch

Magdalena Fręch dzięki zwycięstwu w turnieju WTA 500 w Guadalajarze awansowała na rekordową 32. pozycję w światowym rankingu. Za triumf w zmaganiach otrzyma także nagrodę w wysokości 143 tysięcy dolarów.

