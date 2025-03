Iga Świątek wraca do gry! Oto ważny komunikat ws. meczu Polski

Po raz ostatni kibice mieli okazję oglądać występy Igi Świątek w trakcie dwóch turniejów rozgrywanych na Bliskim Wschodzie. Polka zaprezentowała się podczas „tysięczników” w Katarze (Doha) oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj).

BNP Paribas Open: Iga Świątek będzie bronić tytułu mistrzowskiego!

Polskiej tenisistce nie nie udało się jednak dorzucić kolejnego, 23. tytułu do swojego dorobku w karierze. Świątek teraz wkracza do gry w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym turniejem będzie BNP Paribas Open, rozgrywany w słynnym Indian Wells.

Świątek w swoim pierwszym meczu zagra z doświadczoną Caroline Garcią. Francuzka jest obecnie klasyfikowana na 71. miejscu w rankingu WTA. Z pewnością Polka będzie musiała się mieć na baczności, bo Garcia swoje grać potrafi, więc może być niewygodną przeciwniczką już na etapie II rundy zmagań.

Co ciekawe, pierwotnie zakładano, że mecz Świątek – Garcia rozpocznie się około godziny 22:00 polskiego czasu. Organizatorzy muszą się jednak mierzyć z problemami dotyczącymi warunków pogodowych, mianowicie padającego deszczu. Z tego względu kilka spotkań zostało przesuniętych, a starcie Polki najprawdopodobniej rozpocznie się, ale nie wcześniej niż w piątek (tj. 7 marca) o godzinie 23:00.

Po zakończeniu meczu Świątek – Garcia na kort wyjdzie… kolejna reprezentantka Polski. Tym razem będzie to Magda Linette, która stanie do walki z Jessicą Pegulą. Amerykanka to aktualnie numer 4 światowych list, poznanianka za to jest sklasyfikowana na miejscu 36. Ten mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 0:30, już w sobotę (tj. 8 marca).

Mecze turnieju pań w Indian Wells są i będą pokazywane na antenach Canal+ Sport oraz internetowo za pośrednictwem platformy Canal+ Online.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

