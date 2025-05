Iga Świątek pokazała inną twarz. Polka tak otworzyła Roland Garros

Polka przyjechała do stolicy Francji jako numer 5 światowego rankingu. Iga Świątek w ostatnich miesiącach nie mogła wrócić na zwycięską ścieżkę na tyle, żeby sięgnąć po turniejowy triumf. Ba, awans do jakiegokolwiek finału, był dla Polki zbyt dużym wyzwaniem. A to o tyle dziwne, że Polka słynie ze specjalizacji w grze na kortach ziemnych. Mączka w Stuttgarcie, Madrycie czy Rzymie, nie przyniosła jednak przełamania dla najlepszej polskiej tenisistki.

– Liczę na to, że Polka złapie pewność siebie, grając na swoich ukochanych kortach. I będzie w stanie zaprezentować się lepiej niż w ostatnich tygodniach. A ta presja, mimo wszystko, trochę z niej zejdzie. Ile razy się mówiło, że Polka musi bronić rankingowych punktów, gonić Sabalenkę, no i co? Faktycznie ich nie obroniła, spadła w rankingu niżej, trochę się wydarzyło, ale nadal ma szanse na kolejne sukcesy – przyznawał w rozmowie dla WPROST Dominik Senkowski, dziennikarz obecny w Paryżu podczas RG 2025.

Można zatem uznać, że Świątek do Paryża przyjechała bez tak dużej presji, związanej z byciem jedyną i główną faworytką do tytułu.

Roland Garros 2025: Zwycięstwo Igi Świątek na otwarcie turnieju

Polka pojawiła się na korcie w poniedziałkowe południe. Niestety, atmosfera na centralnym korcie w Paryżu była daleka od ideału. To były smutne obrazki związane z bardzo kiepską frekwencją.

Co do samego meczu, Polka zmierzyła się z niżej notowaną, ale niebezpieczną Rebbecą Sramkovą. Świątek grała raczej bezpiecznie, tj. starała się swoją solidnością i dokładnością, grać swoje, nie spoglądając na przeciwniczkę. Co to przyniosło? Wygraną w dwóch setach, dokładnie w takim samym stosunku gemów, czyli 6:3, 6:3.

Scenariusze były jednak różne, bo o ile w pierwszej odsłonie było równo do momentu gema numer siedem, z przełamaniem Polki na 4:3, to w drugiej – zaczęło się od niespodziewanego 3:1 dla Sramkovej. Świątek zdołała jednak z tego wybrnąć i wygrać kolejne pięć gemów, zamykając mecz pewnym zwycięstwem.

twitter

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 22. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w pięciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz na US Open (2022). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023) i Madrycie (2024).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych.

Czytaj też:

Hubert Hurkacz załamany. Polak był o krok od pozbawienia marzeń legendyCzytaj też:

Oto nowy reżyser reprezentacji Polski? „Podchodzę do tego z luzem i dystansem”