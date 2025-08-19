Absolutnie szalona decyzja Igi Świątek. Aż trudno w to uwierzyć!

Trudno uwierzyć? A jednak, choć wydawało się, że polska tenisistka nie zdoła dotrzeć do Nowego Jorku i odpowiednio się zregenerować, nowa mistrzyni WTA 1000 Cincinnati nie zamierza odpuszczać. Mikst, w którym zagra w duecie z Casperem Ruudem rozpocznie się już dzisiaj, o 18:00 polskiego czasu.

US Open: Szalona decyzja Igi Świątek. Mikst kilkanaście godzin po finale!

Polsko-norweski duet zmierzy się z parą amerykańską, którą stworzą Madison Keys i Frances Tiafoe. Warto dodać, że organizatorzy US Open zadbali o nieco inną, niż zazwyczaj, pokazową formułę rywalizacji.

Gra się do dwóch wygranych setów, każdy z nich jest rozgrywany do czterech wygranych gemów. Przy wyniku 40:40 (tj. równowadze) o zwycięstwie w gemie decyduje kolejny rozegrany punkt. Przy stanie 4:4 w gemach, jest rozgrywany klasyczny tie-break. A jeśli dojdzie do trzeciego seta, to wówczas obowiązuje formuła super tie-breaka, rozgrywany do 10 wygranych punktów (z zachowaniem dwóch punktów różnicy).

W przypadku wygranej Ruuda i Świątek, ten duet zagra jeszcze jedno spotkanie ćwierćfinałowe. Półfinały i finał to już środowa sesja wieczorna, czyli spoglądając na polskie zegarki, ze środy na czwartek – od godziny 1:00.

Mecze miksta będzie można śledzić na Eurosporcie 1 oraz za pośrednictwem internetowych platform, m.in. dedykowanego Playera, czy Polsat Box Go. Rywalizacja będzie również dostępna dla użytkowników HBO Max.

Iga Świątek i jej wszystkie tytuły mistrzowskie

Polka w swojej dotychczasowej karierze sięgnęła łącznie aż po 24. mistrzowskie tytuły na kortach niemal całego świata.

Świątek triumfowała w sześciu zmaganiach w Wielkim Szlemie, czterokrotnie na kortach Rolanda Garrosa (2020, 2022, 2023 i 2024), raz na US Open (2022) oraz Wimbledonie (2025). Do tego należy dopisać prestiżowy triumf w WTA Finals (2023).

Poza tym, wygrane w turniejach rangi WTA 1000, odpowiednio w: Rzymie (2021, 2022, 2024), Dosze (2022 i 2024), Indian Wells (2022 i 2024), Miami (2022), Pekinie (2023), Madrycie (2024) oraz to najnowsze w Cincinnati (2025).

Na liście są również zmagania WTA 500, kolejno: Adelajda (2021), Stuttgart (2022 i 2023), San Diego (2022) i wspomnianej Dosze (2023). Plus polski akcent, WTA 250 w Warszawie (2023).

Po turnieju olimpijskim w Paryżu (2024) do tej listy należy dopisać brązowy medal igrzysk. Pierwszy krążek w historii polskiego olimpizmu wyciągnięty z rywalizacji na kortach tenisowych. Choć jak sama tenisistka wspomniała, po wygranej w Wimbledonie, gdyby mogła, zamieniłaby jednego z wygranych Wielkich Szlemów – na olimpijskie złoto.

