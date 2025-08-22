Utalentowana Polka dołączy do Igi Świątek? US Open jest już o krok!

W pierwszej rundzie walki o US Open odpadła najbardziej doświadczona z polskich tenisistek w kwalifikacjach, czyli Katarzyna Kawa. Jedno spotkanie wygrała za to Maja Chwalińska, ostatecznie żegnając się na etapie II rundy. A najmłodsza z tego trio, Linda Klimovicova właśnie awansowała do ostatniej, trzeciej fazy gry o drabinkę główną.

Linda Klimovicova o krok od US Open. Kim jest utalentowana Polka?

Skąd pomysł na to, żeby czeski talent grał dla Polski? Klimovicova pochodzi z Ołomuńca i ma 20 lat. Jej ojciec jest Czechem, a matka pochodzi z Polski. Od 2020 roku na polskim terenie, konkretnie w Bielsku-Białej, funkcjonuje trener Jaroslav Machovsky. Pracując w klubie BKT Advantage najpierw zajął się m.in. szkoleniem wspomnianej Chwalińskiej, a następnie przekonał do przyjazdu do Polski Klimovicovą.

Najgłośniej o Klimovicovej zrobiło się w momencie dotarcia do półfinału juniorskiego Wimbledonu. To był rok 2022. A w październiku, tylko dwa lata później, poinformowano o otrzymaniu polskiego obywatelstwa przez tenisistkę.

Czesi nie robili swoje zawodniczce żadnych proceduralnych problemów, spoglądając na federację tenisową. A mogli. Ale rzeczywiście, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności – na czele z funkcjonowaniem samej zawodniczki na co dzień w Polsce – ten ruch wydawał się być w pełni naturalny.

W Nowym Jorku w finale kwalifikacji Klimovicova zagra z Łotyszką Darją Semenistają. To obecnie zawodniczka z pozycji 116 w rankingu WTA. Polka zajmuje 188. lokatę. O awans Klimovicova zagra już w piątek (tj. 22 sierpnia), nie przed godziną 20:00 polskiego czasu.

US Open 2025: Gdzie i kiedy oglądać turniej Wielkiego Szlema?

Od poniedziałku (tj. 18 sierpnia) na kortach Flushing Meadows rozpoczęła się rywalizacja w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open 2025. Prawo gry bez części eliminacyjnej w przypadku Polek mają: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch.

Po stronie panów, ze względu na kontuzję Huberta Hurkacza, pojawi się tylko jeden Polak. Będzie to Kamil Majchrzak, który w niedawnym Wimbledonie dotarł do IV rundy. Co ciekawe, tenisista podchodzący z Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 roku wygrał w wielkoszlemowy US Open w grze podwójnej chłopców.

Turniej główny US Open singla pań i panów startuje w niedzielę 24 sierpnia i potrwa do 7 września. Wszystkie mecze na kortach w Nowym Jorku można oglądać na antenach Eurosportu oraz za pośrednictwem platformy HBO Max.

