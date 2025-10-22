Siostra Huberta Hurkacza z przełomowym osiągnięciem. Taki start do świata WTA

Trzeba przyznać, że tenisowe rodziny, to może nie jest oczywisty kierunek w każdym przypadku, ale z pewnością takie historie pojawiały się wielokrotnie. Przykłady można mnożyć, a spojrzeć można choćby na siostry Serenę i Venus Williams, czy bardziej w polskim wydaniu, Agnieszkę i Urszulę Radwańskie.

Nika Hurkacz trafi do rankingu WTA. Przełomowy moment kariery Polki

Na tenisowych kortach w przeszłości pojawiała się również Agata Świątek, siostra wiceliderki rankingu WTA, sześciokrotnej mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. Choć skończyło się na czasach młodzieżowego grania, obecnie siostra Igi Świątek jest lekarzem dentystą, z powodzeniem odnajdując się w innej dziedzinie życia.

Hubert Hurkacz również ma rodzeństwo, a jego siostra Nika – pojawiała się już w przeszłości w różnych przekazach medialnych. Podobnie jak „Hubi”, wywodząca się z Wrocławia, właśnie wchodzi na tę większą, seniorską scenę. Choć jest to dopiero pierwszy krok, mająca 18 lat tenisistka na początku listopada oficjalnie zostanie sklasyfikowana w rankingu WTA.

Do znalezienia się na najważniejszej tenisowej liście wśród pań trzeba mieć co najmniej trzy punkty w dorobku. W rankingu WTA sklasyfikowanych jest obecnie ponad 1500 zawodniczek. W tym gronie pojawi się Nika Hurkacz, która pierwszy punkt wywalczyła w sierpniu podczas turnieju w Bielsku-Białej, a teraz awansowała do II rundy turnieju ITF W15 w Monastyrze w Tunezji. Kto wie, być może jesteśmy świadkami historycznego momentu rozpoczęcia dużej kariery Niki Hurkacz.

Jej brat obecnie skupia się za to na powrocie do pełnej sprawności. Hurkacz niedawno poinformował, że oficjalnie kończy sezon 2025. Najbliższe plany? „Hubi” ma wystąpić w United Cup, na przełomie roku kalendarzowego, gdzie będzie miał okazję ponownie stworzyć biało-czerwony duet wraz z Igą Świątek. Warto przypomnieć, że Hurkacz w swoim najlepszym momencie kariery, był sklasyfikowany na 6. miejscu w rankingu ATP.

Czytaj też:

Iga Świątek została ukarana. Decyzja WTA wzbudza spore kontrowersjeCzytaj też:

Jan Urban znalazł nowego reprezentanta Polski. To może być przełomowy ruch!